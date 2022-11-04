В Беларуси продажи новых авто сократились на 95%1
- 4.11.2022, 10:39
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Китайские машины не в состоянии спасти отрасль.
Автомобильный рынок легковых автомобилей в октябре 2022 года показал незначительный прирост по сравнению с сентябрем.
Продажи составили 452 легковых автомобиля, что на 86% меньше по сравнению с октябрем 2021 года. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Как отмечается, рост стал возможен за счет наращивания объемов продаж маркой Geely. При этом общая доля китайских марок в октябре увеличилась до 62%. Объемы продаж остальных брендов резко сокращаются. Те бренды, которые еще производят продажи, сократили свои объемы в среднем на 95% по сравнению с предыдущим годом.
По итогам 10 месяцев 2022 года на рынке лидером остается марка LADA с результатом 3631 авто.
Комментарий члена правления БАА Геннадия Свидерского: «На белорусском и российском рынках новых автомобилей в октябре продолжалось увеличение доли продаж китайских марок. Цены на автомобили с мая не повышались, по некоторым маркам уменьшились. В октябре в сравнение с сентябрем объемы продаж несколько выросли. Необходимо увеличивать предложения по продажам новых автомобилей, потому что только это улучшит финансовое состояние организаций отрасли».