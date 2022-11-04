Александр Коваленко: По российским военным базам в Беларуси может быть нанесен удар 4.11.2022, 10:41

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Александр Коваленко

Российская армия уже получила пощечину в Севастополе.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org рассказал, как армия РФ получила пощечину в Севастополе, может ли быть нанесен превентивный удар по российским войскам в Беларуси и каких изменений можно ожидать на линии фронта зимой:

— Очень часто делается акцент на том, что в зимний период могут приостанавливаться боевые действия и тому подобное. Но на самом деле зимний период это как раз возможности для армии той страны, которая лучшим образом подготовилась к нему, возможности перехватить инициативу по ряду направлений против той страны, которая подготовилась хуже. На сегодняшний день ВСУ готовятся к зимнему периоду, и подготовка ведется достаточно серьезно, чего нельзя сказать о российской армии. Поэтому, на мой взгляд, на определенных участках, где особо суровые зимние условия (в Украине это тот же Донбасский плацдарм, Луганщина), там боевые действия могут в принципе и приостановиться, но они не будут окончательно поставлены на паузу. На юге ситуация наоборот может развиваться не менее активно, чем она развивалась в последние несколько месяцев.

— Украина провела дерзкую атаку в Севастополе. В чем уникальность атаки ВСУ на российские корабли?

— Прежде всего, неизвестно, Украина ли это провела. Ни Генеральный штаб ВСУ, ни какие-то другие силовые структуры, ни официальные лица подобного не заявляли, что якобы Украина имеет отношение к данному инциденту. Аналогично Российская Федерация голословно обвинила Украину, не предоставив ни одного доказательства, что имеется наша причастность к этому. Поэтому кто это был — без понятия. Но та сторона, которая провела данную операцию, она провела ее профессионально и достаточно дерзко.

Во-первых, бухта Севастополя — это не менее охраняемый объект, чем тот же Крымский мост. Там достаточно серьезная система безопасности, которую обеспечивают в том числе и подразделения ФСБ. Помимо всего прочего это еще и военный объект, который находится в зоне действия ряда систем защиты, в том числе и ПВО. Это закрытая зона, проникновение на которую — настоящая пощечина вообще всей российской системе безопасности.

Данная операция была осуществлена посредством безэкипажных катеров, которые были загружены определенным количеством взрывчатого вещества, о конкретном весе которого достаточно проблематично судить. Но результат превзошел ожидания, поскольку были повреждены как минимум два корабля.

Одним из них был флагман российской Черноморской флотилии, фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров». Это по сути второй флагман, который теряет российский флот за полгода. Первым был ракетный крейсер «Москва» — корабль первого ранга, потеря которого лишила российский Черноморский флот звания флота. Теперь он может называться только флотилией, потому что не может называться флотом то, в чем отсутствует корабль первого ранга.

Потеря сторожевого корабля «Адмирал Макаров» фактически полгода спустя — это рекорд: два потерянных флагмана за такое короткое время. В современной истории войн и конфликтов еще ни одна страна не ставила таких рекордов. Если суммировать, что россиянам невозможно было отразить подобного рода атаку, ее результативность и эффективность, то можно сказать, что это действительно было проведено дерзко и достаточно профессионально.

— Российское военное командование часто использует метод «забрасывания мясом» противника. Поможет ли им проведенная мобилизация на этот раз?

— Отчасти она им помогает, поскольку это позволяет достаточно быстро заполнять недостающие людские ресурсы на линии соприкосновения. То есть те подразделения, которые требуют вывода из зоны боевых действий для восстановления боеспособности в связи с потерями, не выводятся. Россияне отправляют сразу в зону боевых действий группы частично мобилизованных для компенсации потерь личного состава.

Но проблема в том, что подобного рода тактика не компенсирует потерь в технике, а это уже подрывает боеспособность подразделения. Важный момент еще в том, что тот ресурс, которым они заполняют нехватку личного состава, является неподготовленным. Это исключительно мнимое ощущение того, что они каким-то образом компенсируют потери.

Последние отчеты Генштаба ВСУ демонстрируют резкий рост количества уничтоженных противников. Это является одним из тех факторов, подтверждающих, что сейчас в зоне боевых действий появляется все больше и больше неподготовленного и непрофессионального ресурса, то есть частично мобилизованных, которые фактически не готовы к ведению боевых действий, в результате чего и гибнут в большем количестве.

— Из Беларуси сейчас часто запускаются иранские дроны, недавно появились «Кинжалы». Видите ли вы ситуацию, когда ВСУ могут нанести превентивный удар по российским войскам в Беларуси?

— Я не исключаю подобного варианта, хотя руководство страны продолжает придерживаться такой достаточно терпеливой позиции по отношению к подобного рода действиям россиян с территории Беларуси. Таким образом проявляется определенного рода доля уважения к границам самого государства Беларусь. С другой стороны, я не исключаю, что в определенной ситуации этому терпению может прийти конец и может быть нанесен превентивный удар по одному из таких объектов, где компактно размещены российские войска.

— На аэродроме под Псковом недавно были взорваны российские вертолеты. Возможны ли подобные диверсионные операции на территории Беларуси, в той же Зябровке, которую россияне превратили в плацдарм для атак на Украину?

— То, что там произошло — это ЧП, вызванное в первую очередь технической и технологической деградацией ремонтного и технического обслуживания подобного рода техники. В связи с боевыми действиями идет просто катастрофический износ этой техники, она и до того была не в лучшем своем состоянии, а еще добавились проблемы ее восстановления. Комплекс подобного рода факторов приводит к таким инцидентам.

Россия, по сути, сейчас находится в состоянии технологического коллапса, причем практически во всех отраслях: начиная гражданскими и заканчивая военными сферами. И этот технологический коллапс с каждым разом будет проявлять себя все больше и больше.

— Как вы считаете, когда ждать перелома в войне? Сколько она может продлиться?

— Перелом в войне произошел еще в феврале, когда Российская Федерация не смогла захватить намеченные перед собой территории и непосредственно Киев. Это уже можно считать переломом, поскольку «вторая армия в мире» внезапно забуксовала и остановилась. Российская армия оказалась не способна реализовывать какие-то масштабные планы, которые она хотела максимально быстро реализовать с тем ресурсом, который у нее есть.

Сейчас мы находимся в состоянии уже не то чтобы какого-то перелома или тому подобного, мы находимся в состоянии поступательного поэтапного освобождения своих территорий, что может занять, конечно же, достаточно продолжительный период времени. Но мы с первых дней к этому готовились, поскольку в первую очередь это война на истощение. И то, что противник истощен, мы уже видим.

Россия вынуждена брать беспилотники и заказывать баллистические ракеты у Ирана, им пришлось бросать в бой тысячи своих абсолютно неподготовленных гражданских лиц. При этом сотни тысяч людей просто сбежали из страны, чем обрушили экономику. Также Россия пытается сейчас договариваться с Северной Кореей о поставках боеприпасов, совместимых с российским вооружением. Кремль пытается договариваться с Таджикистаном о вывозе боеприпасов и техники, которая находится там.

Это все говорит о том плачевном положении, в котором сейчас находится по состоянию на начало ноября Россия. И дальше будет только хуже. Соответственно возможности полноценно сдерживать контрнаступление Вооруженных сил Украины у них не будет. Будет поэтапное, достаточно умеренное освобождение территорий, чтобы минимализировать потери с нашей стороны.

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