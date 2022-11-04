Патрушев устроил истерику из-за «плацдарма англосаксов» в Украине 12 4.11.2022, 10:45

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Николай Патрушев

Секретарь российского совбеза занимался мифотворчеством перед коллегами из СНГ.

Один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с рядом заявлений об «англосаксах», которые используют Украину и хотят «раздробить один народ».

Об этом Патрушев заявил во время встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве, передает РБК-Украина.

Секретарь российского Совбеза в очередной раз сказал, что «русские и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой», а разрушить это решили мифические «англосаксы».

«Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», - заявил Патрушев.

Также он назвал Революцию Достоинства «государственным переворотом», целью которого была «трансформация Украины в Анти-Россию». Нынешняя Украина, по мнению соратника Путина, это «основной мировой центр ультраправого экстремизма».

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