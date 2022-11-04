Появилось видео после взрыва на базе кадыровцев в Волновахе 4.11.2022, 10:48

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Оккупанты понесли серьезные потери.

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области 1 ноября произошла «бавовна» в гостиничном комплексе «Ахтамар», где поселились кадыровцы. Несколько дней спустя в сети появилось видео с последствиями прилета.

Судя по кадрам, которые показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты понесли немалые потери. Это подтверждают и местные жители, и то полное молчание по поводу взрыва в Волновахе, которое продолжают хранить представители так называемых оккупационных «властей».

«Наконец-то появилось видео результатов «бавовны», посетившей кафе «Ахтамар», Волноваха. Можно легко увидеть, насколько точно. С места сообщают, что певческая группа Кобзона получила значительное пополнение. Оккупационные власти до сих пор молчат о реальных последствиях, что дополнительно подтверждает болезненность потерь для оккупантов», – отметил Андрющенко.

Напомним, 1 ноября во временно оккупированной Волновахе Донецкой области произошла «бавовна». В результате прилета поражена гостиница на трассе Мариуполь – Донецк, где разместились кадыровцы. Подтверждено поражение десятка единиц техники. Сколько оккупантов в результате взрыва погибли или получили ранения - до сих пор неизвестно.

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