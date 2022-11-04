«В нашей школе ни разу не было диктантов» 4.11.2022, 10:57

Как белорус пошел в седьмой класс польской школы.

Станиславу Хруцкому — 13 лет. Летом 2021 года его семья была вынуждена покинуть Беларусь по политическим причинам. Осенью 2022-го Стас пошёл в седьмой класс польской школы и захотел поделиться своим опытом: как подготовиться к школе, сложно ли без польского языка учить химию и физику, чем кормят в столовой. Обо всём этом Станислав рассказывает MOST:

Почему пошёл в польскую школу

- Я пошёл в польскую школу, чтобы выучить язык. Я знал, что не особо много мне будут давать репетиторы. Лучше вот так вот практиковаться.

У меня был репетитор полгода до школы. Это важная вещь, потому что репетитор научит тебя читать. В польском языке есть несколько букв, сочетаний букв — они могут разниться, могут по-другому выговариваться, когда между ними стоит глухая или звонкая. Репетитор научит читать по-польски, тебе будет легче понимать польский. Тебе будет более удобно в польской школе. Обязательно нужно подучиться сначала.

Мне понравилось, что 1 сентября нет линейки. Я пришёл, и учителя начали всё рассказывать. Я всё понимал. Запомнилось, когда учитель сказал, что у меня в классе есть два белoруса — они сразу повернулись ко мне. Они лучше знали польский, поэтому всякое мне и рассказывали.

1 сентября все приходят в школу, наш учитель открыла кабинет, сделала маленькую такую словесную презентацию, рассказала про школу и познакомила нас, новеньких, — меня и ещё одного поляка. Потом дали учебники.

У нас по шесть-семь уроков, есть дополнительные для конкурсов. Я учусь с понедельника по пятницу. Просыпаюсь обычно в семь, иду в школу к восьми. А домой — к трём или четырём возвращаюсь.

Школьные предметы

В польской школе есть интересные уроки: «ZZW» — это такой классный час; «Креативность» — ведёт учитель математики: мы решаем задачи, смотрим польский ADME и разгадываем загадки. А ещё есть религия православная и религия католическая, но эти предметы необязательные, на них можно не ходить. На религии есть тесты, ставят оценки.

В нашей школе ни разу не было диктантов. На контрольных раздают листы с заданиями, но листы нельзя переворачивать, пока их раздают, такая вот маленькая интересная штучка. Оценки ставятся сложно и по-разному. Оценки ставятся, так сказать, по секциям: домашняя работа — это 10% оценки (её оценивают от 1 до 5 пунктов), свой вклад дают «карткувки», или тесты, и контрольные (их оценивают от 1 до 20). Есть всякие проекты и другие штуки.

Я могу сказать, что самый лёгкий предмет — математика. Самый тяжёлый — география, потому что учитель не особо хорошо объясняет, как мне кажется. Более тяжело с биологией и польским. Всё потому, что нужно учить, как называется череп и позвоночник: я знаю, как это будет по-русски, но всё это нужно переводить на польский.

В польской школе куда легче по той причине, что задают куда меньше. Обычно домашнее задание задают по английскому и математике. А если задают по другому предмету, то это занимает максимум десять минут. Поэтому в польской школе меньше учиться, меньше задают, но напрягает польский язык: полякам не надо учить столько. Программа легче белoрусской в два-три раза. У нас в польском языке самый лучший Илья, а он белoрус.

В седьмом классе добавляется ещё один иностранный язык. В нашей школе был выбор между испанским и русским языком, выбрали испанский. Испанский пока был достаточно лёгким, четыре урока мы учили буквы. Язык дополнительный не даст проблем. Насколько я понимаю, язык выбирали в шестом классе, я ещё тогда не пришёл в школу. Как понимаю, поляки часто выбирают русский язык.

В нашем классе за испанский было девять голосов, за русский тоже девять голосов. Уже потом администрация выбрала испанский, как я понимаю, потому что учителю испанского нечего было делать. Выбирают чаще русский, потому что он легче для поляков, более родственные языки — славянские. А испанский — романский же.

Польские одноклассники

Я спрашиваю у них какие-то слова, как сказать. Воспринимают они меня нормально.

Отличаются поляки от белoрусов? Я скажу про учителей. Учителя более добрые, мне помогают и лучше объясняют. Они помогают белoрусам. Они не жестокие, более приятные. Мне приятно находится на их уроках. Учителя не кричат.

В Беларуси учителя часто повышали голос, в Польше не повышают голос. Белoрусские учителя любили читать лекции, что мы — потерянное поколение. Помню, что на уроке русского языка можно было половину урока спать, потому что в это время учитель говорила о том, какие мы все плохие. В Польше такого, к сожалению, нет, поэтому приходится всегда слушать учителя. А поспать всё-таки хочется.

У меня в классе два белoруса и один украинец, а все остальные поляки. Мы нормально уживаемся, у нас нет конфликтов. Поляки тусуются вместе с собой, мы с другим белoрусом Ильёй тусуемся вдвоём. Иногда мы разговариваем, но никакого негатива нет.

Столовка

В столовке кормят обязательно, надо платить. За один день поесть в столовой платят где-то один или два злотых, совсем мало.

Нужно обязательно брать с собой ссобойки, потому что семиклассники кушают между четвёртым и пятым уроком. Вы точно проголодаетесь. Все поляки берут с собой ссобойки, это принято.

В столовой есть очереди. Она большая, как в Советском Союзе, но быстро двигается. Перед входом в столовую стоит контролёр и отмечает тебя. Сначала тебе дают какой-нибудь десерт. Обычно это фруктовая пюрешка, как у нас «Агуша». Второе блюдо всегда разное: рыба или мясо, макароны или пюре. Иногда дают что-то невкусное, типа макарон с йогуртом.

Обычно кормят вкусно. Самое вкусное — пюрешка, рыба во фритюре. Можно по желанию взять суп. Есть ещё и напитки: вода или компот, чай.

Каникулы

Я обрадовался, когда открыл учебник по математике и увидел задания, а они были очень лёгкими. Я расстроился, когда узнал, что осенних каникул в польской школе нет.

Мои знакомые белoрусы, с которыми мы играем в настолки, рассказывали, что в их школах очень много выходных дней. И это правда. 1 ноября выходной, в школу идти не нужно. Так вот у моих друзей из-за Дня всех святых ещё два дополнительных выходных, у меня только один.

Каникул осенних нет, зато зимой каникулы будут три недели. Школа заканчивается 24 июня. На отдых у нас два месяца плюс ещё чуть-чуть июня. На свой День рождения я буду ещё учиться.

Поляки, кстати, тоже празднуют свои Дни рождения. Принято раздавать конфеты одноклассникам и учителям.

Как адаптироваться в польской школе иностранцу

Мне очень помогал Илья. Он рассказывал всякие интересные факты. Он рассказал про «Либрус» — это электронный дневник, а ещё про то, как оценивают нас на уроках.

Перед школой я советую что-нибудь почитать, чтобы было проще. Потому что отличия есть. Я советую обзавестись другом, который разговаривает на понятном для тебя языке, а ещё знает польский лучше, чем ты. Некоторые беларусы здесь уже два года, поэтому это вполне реально.

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