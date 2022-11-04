Пионтковский: В России идут феодальные войны 4.11.2022, 10:57

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Андрей Пионтковский

Путинское государство потеряло монополию на власть.

Российский оппозиционный политолог, математик и публицист, проживающий в Вашингтоне, Андрей Пионтковский заявил, что путинское государство потеряло монополию на насилие.

Сегодня внутри РФ активно борются за власть не только Кадыров и Пригожин (которые просто наиболее активны и заметны в публичном пространстве), но и другие высокопоставленные лица.

«Вся путинская верхушка сейчас занята одним вопросом: как удержать власть и громадную собственность в стране, терпящей поражение. Другие же игроки (Кадыров и Пригожин и масса подобных честолюбцев) заинтересованы не в потере, а в захвате власти», – объяснил эксперт в интервью Дарье Кудымовой, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Андрей Пионтковский».

Глава Чечни Кадыров играет в две игры, считает Пионтковский. Он расширяет верную ему армию и уже фактически участвует в постпутинском разделе России. У него действительно профессиональная структура подготовки, поэтому он не гонит «мобиков» через два дня на фронт.

«Путинское государство потеряло монополию на насилие, а это основная характеристика государства. Аналогии очень простые. 1917-1918 годы. Но пока еще не началось самое страшное для России. Пока идут феодальные войны, то есть знаковые бароны борются между собой. А где же глубинный народ? А это те несчастные «мобики», половина из которых уцелеет по теории вероятности. И они вернутся в Москву, пойдут туда грабить так же, как российские крестьяне вернулись с винтовками в Петроград. Это будет уже следующая стадия гражданской войны. Эти процессы идут, и конечно, освобождение Херсона даст резкий толчок этим процессам», – объяснил Андрей Пионтковский.

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