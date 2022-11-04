Семью из Смолевичского района, задержанную за участие в протестах, освободили в зале суда 4.11.2022, 11:09

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Дело рассматривала судья Юлия Шут.

Суд Ленинского района Минска 20 октября осудил жителей Смолевичского района супругов Дмитрия Садового и Анну Орехову за участие в акциях протеста в августе 2020 года (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

По материалам обвинения, Дмитрий и Анна, узнав, что в Минске будет проходить массовое мероприятие, приехали в город, в район торгового центра «На Немиге», и вместе с другими прошли по проспекту Победителей к Стеле, а затем и дальше, до гостиницы «Виктория». Во время шествия они «использовали в качестве протестного символа бело-красно-белый флаг и блокировали движение транспорта, так как вышли с другими участниками акции на проезжую часть проспекта».

Как объяснила в суде Анна Орехова, они вышли с мужем на проезжую часть, по которой шли другие граждане, и сфотографировались. Бело-красно-белый флаг, который Дмитрий набросил на плечи для того, чтобы сделать фотографию, он попросил у находившихся поблизости граждан. Затем их опознали по фотографии и задержали.

До суда супруги находились в СИЗО № 1 Минска.

В суде в интересах предприятия «Минсктранс» был заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке имущественного вреда в размере 22 500,66 рублей.

Суд постановил признать Садового и Орехову виновными и назначил им наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») на срок два года.

Оба были освобождены из-под стражи в зале суда.

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