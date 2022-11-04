Эрдоган мимоходом вонзил очередной ятаган в спину «другу Владимиру» Александр Кочетков

4.11.2022, 11:12

1,200

Россия трижды была унижена.

Исходно я не приветствовал соглашение о вывозе украинского зерна, хотя это позволяет слегка поддержать бюджет, чахнущий из-за войны и бестолковости чиновников.

Потому что соглашение ставило и Украину, и ООН в зависимость от прихотей чемодана фюрерка. Что радовало его чувство значимости для мира и тем самым подталкивало к необратимым решениям.

Но выяснилось, что фюрерок себя уже не контролирует. И его обидка за то, что неизвестные беспилотники погоняли корабли Черноморского флота РФ Севастопольской бухтой, как тараканов по кухне, вылились в отказ от «зернового соглашения». Это было именно эмоциональное решение Путина, потому что через некоторое время пошло смягчение позиции – уже не отказ, а приостановка участия, а затем и готовность продлить соглашение, если Украина предоставит какие-либо гарантии.

Гарантии, что мы не будем бить оккупантов везде, где возможно? Ну-ну, размечтался болезный. И дальше начались унижения недоимперии.

Во-первых, чтобы оправдать фортель фюрерка, Кремль вынужден был придумать откровенную ахинею относительно того, что атаковавшие флот недоимперии беспилотники каким-то образом использовали «зерновой коридор безопасности». Этот коридор что? режим невидимости обеспечивает?

Во-вторых, после неубедительной первой ахинеи пришлось придумывать следующую, такую же корявую – что, мол, зерновозы, которые заходят в украинские порты, на самом деле тайно везут нам оружие. Блин, вот если бы так! Но, к сожалению.

Трудно представить, что патологически опасные функционеры из ООН, проводящие осмотр сухогрузов, рискнут покрыть поставки оружия. Еще важнее, что выгрузку оружия в нашем порту немедленно засекут со спутников, что позволит недоимперии поднять доказательный (!) хай на весь мир через ту же ООН. Да еще атаковать ракетами наши порты. Но нет этих спутниковых снимков. Потому что нет выгрузки.

В-третьих, главное унижение, что «зерновое соглашение» продолжилось, несмотря на демарши Кремля. И гарантом его стал президент Турции Эрдоган, который мимоходом вонзил очередной ятаган в спину «друга Владимира». Первый караван с зерном уже прошел в сторону Турции, оставив недоимперию в бессильной злобе захлебываться собственным дерьмом.

Что ей теперь, атаковать караван сухогрузов после четких заявлений Турции? И вступать в безнадежный конфликт с флотом НАТО? Или утереться и еще раз объявить, что «все идет по плану»? Но так даже верноподданные бараны скоро начнут о чем-то догадываться.

Разумеется, Реджеп Эрдоган действует не в украинских, а исключительно в турецких интересах, как он их понимает. Но его поведение – свидетельство того, что мир перестает бояться «Нижнюю Вольту с неточными ракетами и сомнительным по работоспособности ядерным оружием».

Кстати, мои сомнения в использовании недоимперией ядерного оружия базируются именно на том, что способные его применить действуют, а не разводят базары. То есть одновременно с выходом из «зернового соглашения» Россия вместо пускания гневных пузырей должна была блокировать первый же караван, вышедший из Одессы. А сейчас уже поздно. Так что продолжаем кошмарить агрессора – планомерно и без всяких задних мыслей.

P. S. Недоимперия сообщила, что вернулась к «зерновому соглашению», поскольку якобы получила гарантии Украины.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».