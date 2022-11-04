Ученые нашли способ рассеивать облака и вызывать дождь 1 4.11.2022, 11:22

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Исследования показывают, что электрический заряд может менять размер капель воды.

С наступлением осени в нашей жизни становится все больше пасмурных туманных дней. Казалось бы, что мы можем поделать с причудами природы? Но ученые не согласны бездействовать и уже придумали способ «взбодрить угрюмые небеса», пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Группа ученых из Университетов Рединга и Бата задалась вопросом, подвластно ли человеку изменить размер капель в тумане или, например, помочь облаку избавиться от лишней воды и вызвать дождь.

В ходе исследования Джайлс Харрисон и его коллеги гонялись за туманами на рассвете в Сомерсет-Левелс. Они направляли беспилотный аппарат вглубь тумана и выпускали электрический заряд. В результате ученые обнаружили, что выпущенный в туман положительный или отрицательный заряд образовывал больше капель воды.

По словам Харрисона, известно, что электрический заряд способен замедлить испарение. Однако поразительным кажется тот факт, что он также способен заставить капли «взрываться». Ученые отмечают, что это связано с тем, что действующая на капли электрическая сила превышает поверхностное натяжение, которое удерживает капли вместе.

Исследователи предполагают, что их открытие может быть широко использовано и в борьбе с засухой. Например, такой способ мог бы быть использован в сверхзасушливых регионах, таких как Ближний Восток или Северная Африка. Электрический заряд можно использовать в качестве «поощрения» облаков изливать дождь.

Харрисон отмечает, что обычные капли больше, чем капли тумана, а потому вероятность их столкновения увеличивается. Исследователи считают, что положительный или отрицательный электрический заряд, направленный в облако, способен помочь каплям склеиться и стать более тяжелыми.

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