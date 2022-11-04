Медведеву привиделся «верховный властелин ада» 21 4.11.2022, 11:37

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Дмитрий Медведев

Экс-глава РФ выдал очередную порцию бреда в честь «дня народного единства».

Один из самых одиозных представителей кремлевского режима Дмитрий Медведев поразмышлял о целях войны, которую развязала Россия, и выдал новую порцию невнятного бреда.

Он опубликовал пост в Telegram, посвященный «Дню народного единства», в котором написал, что РФ якобы воюет с «умирающим миром», а также «безумными нацистами-наркоманами».

«С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — пишет Медведев.

Он также в очередной раз намекнул на применение ядерного оружие, назвав это «отправлением всех врагов в геенну огненную».

«Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь», — написал кремлевский псих.

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