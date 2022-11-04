Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска» 2 4.11.2022, 11:40

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Разница с июнем - $20 тысяч.

Realt.by продолжает мониторить стоимость квартир в разных районах столицы. В этот раз посмотрели, что происходит с ценами на жилье в «Маяке Минска». В феврале самая дешевая однушка с ремонтом рядом с Национальной библиотекой стоила 87 тысяч долларов, в марте − 72 тысячи, в июне − 69 тысяч. С конца лета ценник на жилье в «Маяке» вновь стал расти. Возможно, на цены повлияли россияне, которые активно арендовали жилье рядом с популярным торговым центром, но в сентябре самая недорогая квартира здесь стоила уже 84 тысяч долларов. Что ж, сейчас за эту стоимость можно приобрести только жилье без отделки. За квартиру с ремонтом придется отдать больше. Журналисты нашли самую дешевую квартиру в «Маяке», посмотрели, что в ней есть, и узнали ее стоимость.

Итак, перед нами − стильная квартира в каркасно-блочном доме под названием «Модильяни» (Мстиславца, 1). Эту многоэтажку в «Маяке Минска» сдали одной из первых, еще в 2011 году. Жилье располагается на 5-м из 10 этажей.

Площадь этой квартиры — 35,8 квадратных метров. Планировка у однушки стандартная: справа − кухня, слева — гостиная (она же — спальня). Выйти на застекленную и утепленную лоджию можно из кухни. На полу − бамбуковый паркет и плитка, в санузле и на лоджии — «теплый пол».

Кухня в квартире оснащена всей необходимой техникой: посудомойка и стиральная машины Boch, холодильник Liebcherr, варочная панель Gorenie с вытяжкой, духовой шкаф Elektrolux. Все это останется будущим жильцам.

Мебель, которая находится в гостиной, также перейдет к новому собственнику. Сейчас в зоне гостиной стоят два двуспальных дивана Furman и корпусная мебель (выбеленная сосна). В совмещенном санузле и прихожей установлены декоративные зеркала производства Турции. Недалеко от входа можно найти и вместительную гардеробную.

В доме работают бесшумные лифты Orona, есть видеонаблюдение. Окна квартиры выходят во двор, где находится детская площадка. Припарковать машину можно рядом с домом. Сообщается, что в десятиэтажке сложился «респектабельный коллектив жильцов».

Что касается микрорайона, то обладает уникальной инфраструктурой и местоположением. В шаговой доступности находится несколько детских садиков, новая школа № 61, остановка метро и общественного транспорта, торгово-развлекательный центр Dana Mall и Национальная библиотека. В ближайшем окружении находятся несколько супермаркетов, фитнес-клубов с бассейном, спа-центров с салонами красоты, многочисленные рестораны и кафе, медицинские центры и аптеки.

Стоимость квартиры — 89 тысяч долларов (2380 долларов за «квадрат»).

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