«Из пяти БТРов у троих не вращается башня» 4.11.2022, 11:51

3,118

Оккупант на Донецком направлении пожаловался на «убитую в ноль» технику.

Российские оккупанты отказываются выполнять приказы командования из-за больших потерь. Также они жалуются на «убитую в ноль» технику.

Об этом в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины телефонном разговоре жене рассказал военнослужащий 752 полка РФ, который воюет на Донецком направлении.

Оккупант заявил, что не хочет идти в атаку «пушечным мясом» и не представляет, когда сможет вернуться домой.

«Настроение оставляет желать лучшего. Вчера как ушли - сегодня только вернулись на старые позиции. Поговаривают, хотели перекинуть в Краматорск - отказались все», – эмоционально описывает настрой оккупантов захватчик.

Он также рассказал, что подавляющее большинство техники в его подразделении - неисправно.

«У нас, Юль, я тебе говорю... Потом расскажу, приеду когда. Такая техника... Все, что рекламируется - здесь этого нету. Техника просто вся убитая в «ноль». С пяти БТР у трех не поворачивается башня. У одного дуло задирается и тут же падает. У другого там 8 колес на нем, там раздавка, чтобы все гребли, по всей грязи проезжали - у него не работает», – говорит оккупант.

Россиянин также обеспокоен большими потерями в оккупационных войсках. При этом командование судьбой оккупантов не очень озабочено: они фактически брошены на произвол судьбы.

«Вчера одного из наших затрехсотило, Сашку там одного... В ногу попал осколок. Из тверских - уже двоих увезли в больничку с ранениями. Не знаю, когда нас поменяют. Новостей не знаем. К нам полковники, командование по шесть, по семь дней не приезжает. У нас есть стралей один - и тот сам не знает. Он пошел воевать, чтобы сына не забрали на войну», – говорит захватчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».