Лукашисты продлил запрет на ввоз продукции Liqui Moly, Skoda i Nivea 1 4.11.2022, 11:55

Он будет действовать до 5 мая 2023-го года.

«Власти» Беларуси продлевают запрет на ввоз в страну продукции брендов Beiersdorf, Skoda Auto, Liqui Moly. Постановление «совета министров» зарегистрировано на Национальном правовом портале, пишет Office Life.

Ввоз этих товаров в Беларусь запретили в апреле прошлого года. С тех пор ограничение периодически продлевали на полгода, последнее действовало до 4 ноября. Новое решение будет в силе до 5 мая 2023 года.

В итоге по-прежнему на наш рынок не смогут попасть автомобили Skoda и химические продукты Liqui Moly, а также косметика компании Beiersdorf под брендами Nivea, Florena, Eucerin, La prairie, Labello, Hansaplast, 8X4, Skin stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me.

