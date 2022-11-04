Лукашисты заявили о «перехвате» беспилотника ВСУ в Гомельской области 11 4.11.2022, 12:28

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Режим ищет повод для нападения на Украину?

В Беларуси заявили, что 2 ноября в Гомельской области пограничники «принудительно посадили» украинский БПЛА, который якобы вел разведку возле границы.

Об этом сообщает погранкомитет Беларуси.

«Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент якобы произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.

В ведомстве также утверждают, что проанализировали данные карты памяти летательного аппарата.

«Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», - заявили в погранкомитете.

Инцидент накануне обсудили в эфире телеканала СТВ пропагандист Григорий Азаренок и провластный «политолог» Петр Петровский.

«Обнаружены фото белорусских промышленных предприятий на карте памяти этого беспилотного аппарата. Очередная провокация, о чем это говорит?» — задался вопросом Азаренок.

Петровский предположил, что это не провокация, а разведывательная деятельность.

«Которая осуществляется перед нападением», — уточнил Азаренок.

«Да. Не просто перед нападением, я считаю, что они пытаются мониторить ситуацию на промпредприятиях, чтобы нанести какой-то удар. Для чего это делается? Смотрится, а что там есть. Есть ли ПВО, можно ли туда долбануть», — согласился с ним Петровский.

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