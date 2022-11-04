Глава МАРТ «разрешил» расти ценам в Беларуси 5 4.11.2022, 12:47

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Чиновники окончательно отменили директиву Лукашенко.

Министр торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов 4 ноября расставил точки на «i» в вопросе, действует ли все еще директива Лукашенко №10 о запрете роста цен.

По словам чиновника, теперь всем торговым и производственным предприятям следует руководствоваться только постановлением правительства №713.

«В дальнейшей работе необходимо пользоваться постановлением правительства», — заявил Алексей Богданов.

Данный документ Совмина не запрещает рост цен в Беларуси. Но устанавливает правила их формирования и предельные надбавки. Таким образом, цены в Беларуси снова смогут повышаться.

«Если цена и будет повышаться, то только контролируемо. И импортеры, и производители, и оптовики, и торговое звено теперь должны будут перестроить свою работу», — утверждает министр торговли.

По словам Алексея Богданова, он уже заметил эффект от постановления Совмина и даже снижение цен на «новые товары».

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