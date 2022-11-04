Как молодая семья приехала в деревню Витебской области по распределению - и осталась навсегда 4.11.2022, 12:55

Семья содержит большое хозяйство на 17 сотках.

Василина и Алексей учились на ветеринаров, а после университета вдвоем уехали по распределению в деревню Барсуки. Там они обзавелись не только первым местом работы, но и детьми. Вместе с двумя дочерьми молодые люди до сих пор живут в доме, который им достался от хозяйства. Через некоторое время они его выкупили и начали обустраивать под себя. Работы было немало. Но супруги ни о чем не жалеют. Жизнь, которая вызывает мурашки по коже у белорусских студентов, для них в радость. Ребята показали дом, огород и питомцев, рассказали realt.by о прелестях вёски, и о том, почему они никогда не променяют ее на город.

«Переоформили кредит на себя. Дом стоил 23 тысячи долларов»

Василина и Алексей познакомились в ветеринарной академии, где учились. Еще будучи студентами, молодые поженились и в 2010 году вместе приехали в Барсуки в Витебской области по распределению. Свой домик они получили от хозяйства через год.

— Мы хотели распределиться именно в сельскую местность, мечтали о своем доме. Теперь я могу сказать, что для меня это больше, чем дом, скорее усадьба, где есть все необходимое, — начинает историю Василина.

Девушку сельская жизнь не пугала, так как она сама родом из деревни в Брестской области. Алексей же вырос в небольшом городе, но признается, что быт особо не отличался.

Дом семье предоставило хозяйство. Хоть он был новым, в нем было много изъянов, которые пришлось переделывать.

— Ремонт затеяли после того, как приобрели дом в личную собственность. Хозяйство не успело еще выплатить за него кредит банку. Тогда с Василиной решили, что переоформим кредит на себя, так как вкладывать деньги в свое намного приятнее, чем во временное жилье. На то время он стоил 23 тысячи долларов, - вспоминает глава семьи. — Изначально здесь было предусмотрено лишь печное отопление, но, когда провели газ, стало лучше. Окна очень сквозили, были холодные полы. Все это пришлось менять, так как переезжали уже с маленькой дочкой. Годы постройку не щадят, поэтому работы и сейчас много: переделали крыльцо, стены покрасили, двери в комнатах меняем. В прошлом году провели отопление в веранду, где в будущем супруга мечтает сделать зимний сад.

Дом построен из блока и обложен кирпичом. В скором времени будет готов и мансардный этаж. Там сейчас ремонт. Площадь усадьбы — 90 «квадратов». Пока здесь обустроено 5 комнат, кухня, веранда и санузел.

Одну комнату занимают Катя и Лиза — дочери Алексея и Василины. Родители говорят, что девочки полностью скопировали их характеры. Старшая такая же спокойная и тихая, как папа, а младшая — заводила, пошла в маму.

Девочки ходят в местную белорусскоязычную школу рядом с домом. Алексей шутит, что им в этом плане очень повезло: детский сад вообще располагается по соседству. Когда девчонки еще были маленькие, их, как в анекдоте, перекидывали через забор.

— В классах у нас по пять-шесть человек. Я считаю, что образование наши дети получают очень хорошее. Из-за такого количества человек, с детьми будто занимается репетитор: учителя много уделяют внимания каждому ребенку, вовремя звонят родителям и говорят, что подтянуть, — рассказывает девушка.

«Самую большую тыкву мы смогли поднять только вдвоем»

Молодых семей в Барсуках осталось не так много. Вообще, деревня практически вся создана местным хозяйством, которое и занималось строительством домиков, где и живут работники. По словам героев, около 80% всех жителей — это люди, которые приехали когда-то сюда работать.

Алексей говорит, что деревня заманила и природой. Богатая на грибы и ягоды пуща, необъятные болота с клюквой — в этих местах деревенские отдыхают душой.

За 12 лет наши герои сферу деятельности так и не поменяли. Они гордятся своей профессией и считают, что это самая лучшая работа. В деревнях такие люди на вес золота, поэтому за советом и помощью часто приходят соседи.

— Это самая трогательная история. Ко мне пришла девочка детсадовского возраста в слезах. В руках у нее был котенок. У него в суставе на передней лапке застрял рыболовный крючок. Нужно было крепко держать четвероногого, пока я его освобождал. Мама девочки отказалась, а малышка справилась. Сразу стало понятно, кто хозяин котика. С ним теперь все хорошо, — вспоминает Алексей.

— Однажды нам тоже принесли котенка, который залез в смолу. Он не мог двигаться самостоятельно. Двое суток мы отмывали его бензином. Это, конечно, отравление через кожу, поэтому жизнь ему поддерживали медикаментами. Все это время наш домашний кот Том ходил вокруг него и не трогал, хотя не любит чужих. Наверное, чувствовал, что животному плохо. Котенка спасли и отдали хозяевам, — продолжает Василина.

Герои уверяют, что никогда не думали переехать в город. Алексею дискомфортно даже ночевать у родственников в квартире из-за шума.

— Самый большой плюс деревенской жизни мы познали на самоизоляции. Каждый вечер с детьми делали шашлыки, иногда просто какие-то вкусности жарили. В такие моменты понимаешь, насколько наша семья дружная, как хорошо просто быть вместе. Для счастья больше никого и ничего не нужно, — говорит девушка.

Кроме того, частный дом позволяет заниматься ребятам своими любимыми делами. Алексей делает изделия из дерева, которые жена с удовольствием использует в быту и дарит друзьям, а Василина посвящает свободное время саду и огороду, ухаживает за любимыми животными, о которых мечтала.

— Я всегда хотела выращивать огромные тыквы. У нас даже с мужем появилась традиция: каждый вечер мы выходим и проверяем, как они растут, — делится девушка. — Самую большую тыкву мы смогли поднять только вдвоем.

У Василины в закромах много различных баночек с витаминами: сухие приправы, листочки вишни и земляники. Запахи так и вырываются из-под крышки — такая вот ароматерапия. Дети частенько лакомятся пышными булками, домашней пастилой и сушенной сахарной вишней. Такие деликатесы в городских супермаркетах стоят немалых денег. В теплицах все еще растут помидоры, висят среди них люффы — натуральные мочалки (бьюти блогерам на заметку).

«В бане хранится столетняя лопата»

Семья содержит большое хозяйство на 17 сотках: два десятка гусей, шесть индюков, кур, козу и кроликов. Как полноправные владельцы участка ведут себя и дворовые коты.

Алексей с гусями легко находит общий язык. По команде «работаем» птицы, как актеры на камеру, начинают громко выражать свои недовольства. Шаг в шаг они следуют за хозяином в надежде, что прилетит очередная вкусняшка.

— В этом году гуси очень плохо выводились. Они — инкубационные, — показывает нам мужчина. — Гусь — самая умная и хитрая птица. Если они могут до чего-то достать, обязательно это испортят. Я им утеплял сарай, так они весь утеплитель отковыряли. Сами себе сделали прохладнее. Что делать дальше, не знаю. Наверное, придется деревом забивать и заново утеплять, ведь зима уже близко.

Четыре года назад ребята осуществили еще одну свою мечту — построили баню. Все случилось неожиданно: супруги поехали за грибами, а наткнулись на качественный сруб. Ценная она и потому, что внутри хранится много раритетных вещей, которые достались семье от предков. Угол заняла столетняя лопата пробабушки Алексея. Она отправляла на ней хлеб в печку. На столе — рушник, пролежавший долгое время на чердаке у бабушки Василины. Восстановлены даже керосиновые лампы. В центре семейного музея висит аутентичная люстра из деревянного колеса телеги. Ее Алексей переделал сам. Вообще в доме много его вещей ручной работы.

— Скамейки застелены овечьими шкурами. Овечки росли еще в моем детстве, наверное. Нашли их у бабушки в сарае. Правда ими уже моль завтракала. Все это создает какой-то уют и тепло. После баньки посидеть здесь за чашкой чая — то, что нужно, — проводит экскурсию Василина. Рушник бабушка ткала на своем ткацком станке. У меня есть надежда, что я его соберу и заберу сюда. Он огромный — занимал целую комнату в доме, поэтому его собирали только зимой. Помню, когда приезжала к бабушке, она всегда ткала или дорожки, или рушники.

Любимица Василины — коза Софья Петровна. Когда героиня приехала на смотрины, Софья, как в мультиках, встала на задние копытца и «со всей дури начала бодаться рогами». От синяка со временем не осталось и следа, но в тот момент у девушки зародилась любовь к животному.

— Она у нас больше для красоты. Софья милая и очень любит тыкву, поэтому вся мордочка у нее желтенькая, — восхищается рогатой подругой хозяйка. — Души в ней не чаю. Софья Петровна дает нам молоко, из которого делаем и творожок, и сыр, и сгущенку.

Компанию козе составляют и кролики, которые любят посидеть на руках, как коты.

Чтобы прокормить такое количество животных, нужно запастись кормом. Для этого сарай специально укрепляли блоками, в котором и летом всего +5 градусов.

— Нас часто спрашивают, легко ли нам жить в деревне? Если ты все делаешь с душой, тебе это нравится, то очень легко. Если же в тягость, деревня будет вечной каторгой, — говорит Василина. — Давайте будем искренними: когда по распределению приехали, все было неидеально. Сейчас прогулявшись по нашему дому, уверена, что он даст фору городской квартире: удобства все на месте, природа под боком, шашлыки чуть ли не каждый вечер. В общем, вы счастливы.

— Да, мы счастливы, — подтверждает и Алексей.

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