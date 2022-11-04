Пионтковский: Армия Украины освободит Херсон уже в ноябре 4.11.2022, 12:51

Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Это станет триггером очень важных политических процессов в России.

В Генштабе страны-оккупанта РФ еще есть профессионалы, которые, вероятно, пришли к выводу, что группировку российских войск следует отводить на левый берег Днепра. Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Херсон уже в ноябре. Давление на Путина усиливается, и деоккупация города запустит ряд важных процессов. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Как сообщает «24 канал», он рассказал о том, что в Генштабе России, похоже, решили отводить свою группировку оккупантов на левый берег Днепра. Ситуация напоминает последние годы Второй мировой войны – тогда Гитлер требовал удерживать позиции любой ценой, что приводило к еще большим потерям и поражениям.

По его словам, давление на главу Кремля Путина прослеживалось еще в выступлении командующего войсками РФ в Украине Суровикина, когда он говорил о «непростых решениях относительно Херсона».

«Но, мне кажется, что давление военных на Путина сказывалось, даже в инаугурационной речи олигофрена Суровикина пронеслась загадочная фраза о том, что «возможны непростые решения относительно Херсона», - сказал Пионтковский.

Как полагает политолог, армия Украины освободит захваченный Херсон уже в ноябре. Успех ВСУ запустит развитие серьезных процессов в России.

«Не знаю, отдал ли Путин окончательный приказ. Во всяком случае, украинцы возьмут этот украинский город в этом месяце. И это станет триггером очень важных политических процессов в России», - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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