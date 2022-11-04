Боец ВСУ с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил российский танк 4.11.2022, 12:56

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иллюстрационное фото

Момент «фейерверка» попал на видео.

Украинский воин из житомирской «девяностопятки» смог одним выстрелом уничтожить российский танк, проезжавший на близком от него расстоянии. Благодаря точному попаданию вражеская техника сгорела.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine. Видео опубликовано в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».

Отмечается, что российский танк на близком расстоянии сжег боец 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На кадрах видно, что, когда вражеская техника проезжала по дороге между полем и лесопосадкой, пытаясь обойти другой танк, застрявший в грязи, наш защитник вышел из-за деревьев и ударил по цели.

Украинскому бойцу понадобилось сделать всего один выстрел, чтобы российский танк вспыхнул. Затем машина продолжила ехать, периодически отстреливаясь и оставляя после себя «фейерверки».

Однако в итоге вражеская бронетехника сгорела, не исключено, что вместе с экипажем.

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