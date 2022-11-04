Медики назвали орех, который улучшает здоровье кишечника 4.11.2022, 13:00

Он содержит мононасыщенные жирные кислоты, клетчатку, калий и другие важные питательные вещества.

Миндаль является одним из самых популярных орехов в мире. Он очень питательный и богат здоровыми жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами. Миндаль является очень вкусным перекусом, и оказывается, что орехи— будь то цельные или молотые — полезны для улучшения здоровья, когда речь идет о составе кишечных микробов, согласно исследователям из Королевского колледжа Лондона, пишет lenta.ua.

Когда дело доходит до улучшения здоровья кишечника, диетологи часто предлагают пробиотические продукты, такие как йогурт и кимчи. Тем не менее, в этот список можно добавить еще один продукт – миндаль.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона исследовали влияние цельного и молотого миндаля на состав микробов кишечника и обнаружили, что ежедневное употребление горсти орехов значительно увеличивает выработку бутирата, жирной кислоты с короткой цепью, которая способствует здоровью кишечника.

«Часть того, как кишечная микробиота влияет на здоровье человека, заключается в производстве короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират», — сказал ведущий автор исследования профессор Кевин Уилан. «Эти молекулы действуют как источник топлива для клеток толстой кишки, они регулируют всасывание других питательных веществ в кишечнике и помогают сбалансировать иммунную систему. влияют на здоровье человека».

Для исследования группа набрала 87 здоровых взрослых, которые уже ели меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и перекусывали типичными нездоровыми закусками. В течение четырех недель треть группы изменила свои перекусы на 56 граммов цельного миндаля в день, вторая треть — на 56 граммов молотого миндаля в день, а последняя треть — на кексы с соответствующей калорийностью в качестве контроля.

Соответственно, исследователи обнаружили, что содержание бутирата было значительно выше у тех, кто ел миндаль, по сравнению с теми, кто ел кексы.

«Испытания показали, что употребление в пищу цельного и молотого миндаля улучшило диету людей, обеспечив более высокое потребление мононасыщенных жирных кислот, клетчатки, калия и других важных питательных веществ по сравнению с контрольной группой», — добавили авторы.

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