Три варианта госпереворота: как в России свергнут Путина 4.11.2022, 13:09

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Американский профессор смоделировал полный крах российского режима.

Авторитарные системы годами могут казаться сильными, но способны упасть внезапно.

Полный крах режима Владимира Путина – более вероятный вариант отстранения его от власти, чем вооруженное восстание генералов или мятеж кремлевских элит.

Об этом американский профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, политолог Дэниел Трейсман написал в статье для журнала Foreign Affair.

В частности, в материале отмечается, что проигранные или проваленные войны редко бывают удачным шагом в карьере. История насчитывает множество примеров диктаторов, потерявших власть после того, как их армии погрязли в войнах.

Путин еще не проиграл войну против Украины, но она уже обострила его отношения с окружающими. Попытки перенести ответственность за катастрофический старт вторжения привели к чисткам в рядах ФСБ. В то же время успехи контрнаступления ВСУ разозлили «ястребов» в лице лидера Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, направивших шквал критики на министра обороны Сергея Шойгу.

Так что Трейсман проанализировал возможные сценарии отстранения Путина от власти в случае дальнейших поражений в войне.

Организованный спецслужбами или силовиками переворот

Этот вариант политолог считает маловероятным. Путин ведь оборудовал систему своей власти многочисленными предохранителями, чтобы избежать такого переворота. Так, несколько спецслужб РФ следят одна за другой – от ФСБ и военной разведки ГРУ до Федеральной службы охраны и Нацгвардии. Отмечается, что управление военной контрразведки в ФСБ имеет своих агентов в каждой воинской части, на любой военно-морской или авиабазе. Внутри самой ФСБ царит атмосфера недоверия, в частности, из-за частых преследований со стороны отдела внутренней безопасности.

Кроме того, российские силовики-высокопоставленные должностные лица имеют мало неформальных связей друг с другом или с другими кремлевскими инсайдерами.

«Тем [в России], кто имеет в своем подчинении вооруженных людей, не хватает взаимного доверия для организации сговора, а любую попытку подготовить его будет трудно скрыть», – пояснил Трейсман.

Переворот со стороны Кадырова и Пригожина

Политолог не согласен с мнением о том, что Пригожин или Кадыров могут оказывать серьезное давление на Путина или организовать против него переворот. Оба – в общем-то непопулярные, а их нынешний статус и влияние полностью зависят от самого президента РФ, заметил профессор. Кроме того, и у Кадырова, и у Пригожина очень мало друзей и много врагов в самых высоких эшелонах власти. Поэтому, по мнению Трейсмана, их возможная попытка свергнуть режим диктатора была бы самоубийственной.

«Ястребы влияют на Путина, укрепляя его собственные инстинкты и порой формируя повестку дня. Однако они почти не являются угрозой», — отметил автор статьи.

Переворот со стороны «умеренных»

Политолог не дает никаких шансов на переворот со стороны относительно «умеренных» сил путинского режима. Те, кто до сих пор анонимно общается с журналистами, подавлены и возмущены, однако способны лишь сетовать за неимением консультаций Кремля с другими органами власти.

Полный крах режима

По оценкам Трейсмана, путинскому режиму грозит просто парализующий крах всей системы. Все из-за кризисов, которые накапливаются и чрезмерно нагружают возможности Кремля в принятии решений.

«Война усугубляет внутренние слабости системы, подталкивая ее к коллапсу», – отметил автор статьи.

По его словам, вся созданная Путиным в течение 22 лет структура политического управления имеет два ключевых недостатка: слишком жесткая вертикаль управления и зависимость президента от постоянной демонстрации силы.

Первый недостаток означает, что каждый серьезный вопрос должен решаться на высшей верхушке. То есть, Путин может вмешиваться лично со своими методами ручного управления. А когда проблемы в РФ сложные и быстро развиваются, необходимость личного вмешательства Путина становится серьезным недостатком.

Профессор пояснил, что на фоне стрессов военного времени Путину приходится одновременно иметь дело с неудачами на поле боя, конфликтами между элитами, экономическими проблемами, сокращением доходов бюджета, опасениями населения по мобилизации и трудовыми протестами.

«И этот список будет только увеличиваться. По мере роста бремени, [неизбежно падающего на диктатора] растет и опасность потери контроля», — пояснил Трейсман.

Что касается второй слабости российского режима, то профессор объяснил, что путинская власть опирается на тщательно срежиссированное доверие элит. Они полагаются, что система выживет. Если эта вера угасает, результатом становится не переворот, а промедление, бездействие и, в конце концов, дезертирство.

Каким реально может быть крах режима Путина

Трейсман оценивает, что с нарастанием проблем в России они, вероятно, будут усугублять друг друга. Последующие потери на поле боя обострят конфликт между кремлевскими группировками и будут нарастать протесты против мобилизации по мере гибели призывников и резервистов. Параллельно могут разразиться протесты против невыплат зарплат, компенсаций или массовых сокращений. Тогда губернаторы будут вынуждены импровизировать, чтобы решить как свои личные, так и проблемы регионов. Бизнес-структуры и преступные группировки могут воспользоваться занятостью правоохранителей. Это привело бы к понижению рейтингов Путина.

Конечно, российским властям не сложно справиться с узкими и локализованными протестами. Однако дальше перед властью возникнет дилемма – в какой степени насилие следует применить для подавления демонстраций. Слишком большая сила может спровоцировать возмущение, подавляющее даже страх перед репрессиями. С другой стороны, отсутствие реакции может натолкнуть протестующих на мысль о слабости диктатора.

Профессор отметил, что эффективность силового подавления протестов зависит и от того, сочетается ли оно с уступками народу. Однако уступки могут вызвать новые требования или еще больше разжечь ситуацию. А еще уступки, как и репрессии, могут прийти слишком поздно.

Протесты опасны для режима и тем, что могут менять мнение элит, силовиков и спецслужб о Путине.

«В условиях всеобщего снижения доверия к Путину может даже не понадобиться переворот или революция, чтобы устранить его», – отмечает автор статьи.

Трейсман подчеркнул, что время падения авторитарных систем невозможно точно предсказать. Они годами могут казаться сильными, но способны упасть внезапно. События, ведущие к коллапсу, часто ускоряются непосредственно перед крахом.

«Когда [системе] действительно приходит конец, это обычно удивляет даже самых внимательных наблюдателей», — добавил политолог.

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