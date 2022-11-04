Минчанин ищет жену, развешивая объявления на столбах 80 4.11.2022, 13:11

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Главное требование — чтобы не курила и была без татуировок.

Минчанин ищет жену через объявления на столбах. «Не шутка, все перепробовал, ничего не помогает», — говорит Геннадий. Жених рассказал о себе агентству «Минск-Новости».

«Ищу будущую жену не курящую, возрастом от 23 до 32 лет, ростам от 170 см. Я, Геннадий, 32 года, рост 194 см, вес 90 кг. Образование высшее, не курю, алкоголь редко, машина есть, квартиру строю, по характеру добрый, спокойный, уступчивый».

«Ищу жену давно, года четыре, — делится Геннадий. — Подходил к девушкам на улице, в кафе, даже на море. Писал на сайтах знакомств. Мне кажется, там найти даму сердца невозможно. Виртуальные ухажеры им пишут тысячи сообщений, поэтому в мои серьезные намерения никто не верит. Повесить объявления — один из многих методов знакомства, к которому пришел, когда совсем отчаялся.

Первое приклеил в начале лета — за четыре месяца были звонки от трех девушек. К сожалению, ни с одной из них у нас не сложились отношения. Первая искала себе партнера для танцев, вторая — требовала оплатить ей абонементы на фитнес и массаж. Третья сказала, что старый для нее.

Молодой человек уверен, что объявление олицетворяет то, что в наше время сложно найти вторую половинку. Этому препятствуют такие факторы, как работа, страх знакомиться с новыми людьми, быть отвергнутыми.

— Скоро мне исполнится 33 года, нужно усилить поиски, — рассказывает Геннадий. — Боюсь, что через несколько лет ничего не захочется. Расклеил объявления на улицах возле дома и работы. Так будет ближе подвозить девушку после кино. Настоящий мужчина не боится потратить бензин, но и вешать бумажки в другой район не поедет.

По словам собеседника, в отношениях он состоял, даже был женат. Шесть лет назад развелся. Сына воспитывает бывшая жена. С другими девушками у парня не складывалось: исчезали, когда заходила речь о детях.

— Рушатся в наше время ценности брака и семьи как ячейки общества и гаранта будущего — говорит Геннадий. — Да, тысячи людей глянут на объявление и скажут, что дурак. Но меня они не интересуют. Когда нужная девушка обратит на меня внимание — будет достаточно.

«Поскольку знаю себе цену, то и к будущей жене предъявляю определенные требования. Она должна быть некурящей, без зависимостей, желать завести крепкую семью с детьми. Также мне хотелось бы, чтобы она стремилась многого добиться и была за равноправие. С высшим образованием, не высокомерная, верная и добрая, красивая и серьезная. Ростом выше 168 см, без татуировок», — говорит парень.

Геннадий — врач-уролог. Увлекается кино, театром, природой, бильярдом и боулингом, настольным теннисом. Любит выезжать на шашлыки. Кроме того, играет в шашки и шахматы, занимается плаванием и изучает английский язык.

— Строительство квартиры и работа сейчас отнимают много времени, поэтому на увлечения его почти не остается, — отмечает парень. — Но заинтересовать девушку могу. Я контактный человек, готов разделять с будущей женой все ее интересы, вместе воспитывать детей. Из своих минусов могу назвать только то, что чрезмерно ласковый и по характеру уступчив. Против свободных отношений. Не отличаюсь красотой — но важно смотреть на внутренние качества, а не на оболочку.

«Боюсь состариться, поэтому детей планирую завести сейчас, чтобы растить их, пока молод, а не на пенсии. Мне нужна стабильность, а именно — семья. Уверен, что нужно продолжать поиски. Хочется дарить свою любовь и заботу», — резюмирует Геннадий.

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