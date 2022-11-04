Украина спасла 100 миллионов людей от голода 3 Андрей Ставницер

4.11.2022, 13:17

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Андрей Ставницер

Под звуки бомбежек и бесконечно лживых речей.

Первым делом хочу громко зафиксировать, что за три месяца работы «Стамбульского соглашения» Украина экспортировала 10 млн тонн зерновых.

По оценкам ООН, этого хватило, чтобы отвести от порога голода 100 млн человек. Звучит как отдельная гуманитарная миссия.

Под звуки бомбежек и бесконечно лживых речей обесточенная и разорванная Украина спасла 100 млн людей от голода. Давайте это запомним и будем повторять иногда.

Люди, связанные с морем, крайне суеверны, такая традиция. Последние пару дней, пока происходило «мы выходим – скатертью дорога – ладно, не выходим», я и мои коллеги старались даже не читать новостей, не то, что комментировать их. Сейчас уже можно поаплодировать ООН и Турции за то, что не остались в рамках глубокой озабоченности, всем нашим, кто не дрогнул и сделал это возможным, и экипажам, конечно же. Им громче всего.

Сегодня страховая компания Lloyd's of London заявила, что продолжает страховать грузы для черноморского морского коридора. Все все видят и понимают. Сотни комментариев о том, что ни один бизнес в здравом уме не попрется в море с риском подрыва на мине или обстрела, которые мне писали раньше, не оправдались. Здравый смысл, похоже, побеждает. Не сглазить бы.

В этом сезоне Украина может собрать до 50 млн тонн урожая. Воюющая, ежедневно подвергающаяся бомбежкам Украина.

Когда мы победим – мы победим еще и на этом фронте. Страна, которая продолжала делать работу, получающуюся у нее лучше всех, даже в самые темные времена.

Слава Украине!

Андрей Ставницер, Facebook

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