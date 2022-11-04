Житель Барановичей раскрасил город в цвета национального флага 4.11.2022, 13:21

4,980

Евгений Шайбака нанес бело-красно-белый флаг на фасад своего дома.

В суде Барановичского района и города Барановичи 12 октября осудили Евгения Шайбака по ст. 341 («Осквернение сооружений и порча имущества») Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Инна Павловская, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседание имело выездной формат и проходило в помещении ОВД Барановичского райисполкома.

Евгения Шайбака обвинили в том, что он «раскрасил краской белого, красного и черного цветов несколько фасадов зданий, трубу котельной, мусорные баки и автобусную остановку».

Евгений на суде заявил, что был несогласен с результатами президентских выборов в 2020 году, в связи с чем решил выразить свой протест в виде надписей и рисунков. На фасад своего дома мужчина нанес бело-красно-белое изображение.

12 октября судья Барановичского районного суда и города Барановичи Инна Павловская признала Евгения Шайбака виновным по ст. 341 («Осквернение сооружений и порча имущества») Уголовного кодекса и присудила ему наказание сроком один месяц ареста.

Евгений находится под подпиской о невыезде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».