Украинский депутат Алексей Гончаренко передал машину для полка Калиновского

Украинский депутат Алексей Гончаренко передал машину для полка Калиновского4
- 4.11.2022, 13:27
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За нашу и вашу свободу!
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко передал машину для полка имени Кастуся Калиновского.
Сделал это Алексей Гончаренко вместе с активистом Артемом Павловым из Днепра.
«Машину передали Полку Калиновского. Белорусскому соединению ВСУ, которое мужественно и героически проявляет себя в борьбе против оккупантов. Будет свободная Украина — будет свободной и Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!» — написал депутат в своем телеграм-канале.