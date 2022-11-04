Украинский депутат Алексей Гончаренко передал машину для полка Калиновского 4 4.11.2022, 13:27

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За нашу и вашу свободу!

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко передал машину для полка имени Кастуся Калиновского.

Сделал это Алексей Гончаренко вместе с активистом Артемом Павловым из Днепра.

«Машину передали Полку Калиновского. Белорусскому соединению ВСУ, которое мужественно и героически проявляет себя в борьбе против оккупантов. Будет свободная Украина — будет свободной и Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!» — написал депутат в своем телеграм-канале.

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