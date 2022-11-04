закрыть
4 ноября 2022, пятница, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский депутат Алексей Гончаренко передал машину для полка Калиновского

4
  • 4.11.2022, 13:27
  • 3,130
Украинский депутат Алексей Гончаренко передал машину для полка Калиновского

За нашу и вашу свободу!

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко передал машину для полка имени Кастуся Калиновского.

Сделал это Алексей Гончаренко вместе с активистом Артемом Павловым из Днепра.

«Машину передали Полку Калиновского. Белорусскому соединению ВСУ, которое мужественно и героически проявляет себя в борьбе против оккупантов. Будет свободная Украина — будет свободной и Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!» — написал депутат в своем телеграм-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников