«Многих ликвидировали ВСУ, за другими следят кадыровцы» 4.11.2022, 13:31

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Оккупант из-под Кременной рассказал о больших потерях и бегстве командования.

Оккупант, который рвался убивать украинцев и сейчас воюет на Донецком направлении, не очень доволен положением в своем подразделении. Его телефонный звонок удалось перехватить спецслужбам Украины.

Он жалуется, что подразделениям не хватает не только техники, в том числе раций, но и даже продовольствия. В ГУР сообщили, что сейчас россиянин находится недалеко от Кременной Луганской области.

С автоматами и патронами у его подразделения проблем нет, ведь, по словам самого оккупанта, они там «валяются на каждом шагу». Однако он сам понимает, что только от них толку мало.

Также у россиян есть и другие проблемы: командование их покинуло, а за перемещением мобилизованных следят кадыровцы. Поэтому даже в ближайший город, расположенный в 80 километрах от дислокации, они не могут отправиться. И дело не в транспорте, а в том, что из-за блокпостов солдат не выпускают чеченцы — такие же оккупанты.

Также из разговора стало известно, что вместе с оккупантом мобилизовали до 1000 человек, однако многих ВСУ уже ликвидировали. В частности, непосредственно в его взводе из строя выбыли по меньшей мере 24 захватчика: 20 человек ранили, 4 человека «отправили на концерт к Кобзону».

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