«Котел» в чистом виде: почему сняли российский флаг с Херсонской ОГА 1 4.11.2022, 13:43

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При уходе оккупанты могут оставить много «сюрпризов» для ВСУ.

Россияне на правом берегу Херсона перегруппировываются и могут готовить ловушки для ВСУ, из-за которых украинские войска рискуют потерять много людей. Такое мнение в интервью «Главреду» озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя причину снятия российских флагов с Херсонской ОГА и с части блокпостов.

«Россияне в Херсоне перегруппировываются. У них есть один процент, чтобы бросить эту группировку в сторону Вознесенска и «Приднестровской республики», и девяносто девять - чтобы уйти. Потому, все-таки сейчас они будут сворачиваться и переправляться на левый берег. Но при уходе оккупанты могут оставить очень много «сюрпризов» в виде подрыва, заминированных территорий и групп замаскированных военных - многие из них могут быть переодеты в «гражданку», - считает Свитан.

И добавляет, что оставшиеся бойцы, вероятнее всего, будут из «чмобиков».

По словам Романа Свитана, для России правый берег представлял военный интерес только в одном виде - как плацдарм для дальнейшего продвижения на Одессу и так называемую ПМР.

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