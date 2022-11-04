Белорусов активно вербуют в ЧВК «Вагнера» 7 4.11.2022, 13:45

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Сохранение жизни не гарантируют.

Частная армия «повара Путина» Евгения Пригожина значительно усиливает свое политическое влияние в России и получает новые государственные деньги. Финансирование группы «Вагнера», которая сама по себе существует вопреки законодательству РФ, уже превышает бюджет многих регионов, и позволяет вербовать новых наемников на войну против Украины.

В частности, такую кампанию ЧВК сейчас ведет среди белорусов, сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в спецслужбах. Под видом «работы на строительстве» мужчин из РБ пытаются словами высокими заработками склонить фактически к участию в боевых действиях, не обещая сохранения жизни и здоровья.

Отмечается, что огромные деньги российский бизнесмен получил на строительство «линии Вагнера», которую жителям РФ подают как спасение фронта от Пригожина.

Поскольку пиариться по этой теме так же выгодно, как и получать за проект деньги от государства, руководители частной российской армии получили задачу навербовать как можно больше крановщиков, экскаваторщиков и трактористов, которые могут внести свой вклад в строительство фортификаций.

«По данным источников в спецслужбах, поскольку в России таких специалистов осталось очень мало, а большинство из них уже принимают участие в войне, вербовщики «Вагнера» поехали в Беларусь, где и начали свою работу», – говорится в публикации.

В частности, соискателям обещают до 250 тысяч рублей зарплаты в месяц, однако не гарантируют сохранение здоровья. В то же время «вагнеровцы» упускают сказать, что во время строительства так называемой линии обороны «работникам», вероятно, придется и принимать непосредственное участие в войне.

«Поскольку пока по заказу Пригожина устанавливают фортификации, линия фронта достаточно быстро к ним продвигается. Да и вообще белорусов планируют использовать сначала как обычных наемников, а только потом как специалистов», – пишут журналисты, ссылаясь на данные спецслужб.

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