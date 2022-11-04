Чешский фермер нашел на поле золотой пояс возрастом более 2000 лет 4 4.11.2022, 13:50

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иллюстрационное фото

Находка времен бронзового века чудесно сохранилась до наших дней.

Чешский фермер во время уборки свеклы на своем поле нашел настоящий золотой пояс. Артефакту примерно 2,5 тысячи лет. Удивительно, что такое сокровище пролежало в земле так долго и не было найдено ранее. Находка времен бронзового века чудесно сохранилась до наших дней, хотя и не полностью.

Об этом сообщает Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Фермер пожелал остаться неизвестным и не дал ни одного интервью. Мужчина с находкой обратился к археологам в ближайший музей, который был рядом. Это оказался Силезский музей в г. Опава. Информация стала известной благодаря местному радио. Руководитель отдела археологии Йиржи Ючелка рассказал о находке. Ученые полагают, что этот пояс носил кто-то из представителей элиты.

Удивительно, что чех не захотел оставить артефакт себе. Он мог бы принести ему много денег. Коллекционеры готовы выложить за такие находки круглую сумму. Человек оказался честный и совестливый. Мужчина тут же отправился к специалистам и отдал золотой пояс археологам из музея.

Сначала специалисты предположили, что это диадема, но более детальный осмотр дал понять, что в руках они держат фрагмент пояса. По предварительным оценкам находка относится к урнопольской культуре, которая была в эпоху поздней бронзы и раннего железа.

Длина пояса 49 см, ширина 9 см. Его вес составляет 56,5 граммов, 85% изделия сделано из золота, еще 15 из серебра и других металлов. Также на нем есть декоративные элементы в форме розы на конце. Не исключено, что несколько деталей утрачены.

Полное изучение пояса поможет узнать правду. Изучив его детали, Йиржи пришел к выводу, что его сделали примерно в 14 веке до нашей эры. После всех исследований музей выставит ценный экспонат на всеобщее обозрение, и туристы смогут тоже его увидеть.

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