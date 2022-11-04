Bloomberg: Российской нефти объявили тотальный страховой бойкот

Bloomberg: Российской нефти объявили тотальный страховой бойкот2
- 4.11.2022, 14:08
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Он стал возможным благодаря новым санкциям Великобритании.
Великобритания присоединяется к лимиту цен на российскую нефть и запрещает страхование для любой торгующей или перевозящей ее компании дороже. Новые санкции вступят в силу 5 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британский Минфин.
Страховой бойкот благодаря Британии станет практически тотальным: в Лондоне базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев International Group of P&I Clubs, или сокращен IG P&I. В нее входят 13 крупнейших клубов страхования судов, которые на сумму обеспечивают страховыми услугами около 90% мирового тоннажа морских судов.
Аналогичные санкции против российской нефти вводит Евросоюз. Они коснутся поставок по ценам выше «потолка», о котором накануне договорились страны G7 и Австралия. Фиксированная цена пока не установлена, это будет сделано в ближайшие недели. Партнеры по коалиции согласились регулярно при необходимости пересматривать фиксированную цену. Но, по замыслу, она должна быть такой, чтобы не позволить России получать сверхприбыли и при этом, чтобы не прекратилась добыча нефти.
Напомним, недавно Reuters на основе комментариев представителей отрасли и официального представителя США сообщило, что Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров для доставки значительного количества своей нефти, минуя таким образом ограничение цен G7. Очевидно, именно против этого направлен запрет страховать танкеры, перевозящие российскую нефть по более высоким ценам.