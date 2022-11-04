«Нас поделили как слуг»: русский мобилизованный умоляет спасти его от таджиков в части
- 4.11.2022, 14:10
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Оккупант рассказал о конфликтах на национальной почве.
Мобилизованные в Белгородской области жалуются на конфликты с таджиками на национальной почве и просят родных спасти их. Мать мобилизованного молодого человека из Санкт-Петербурга просит помощи. Сын прислал ей видео из части Белгородской области, где со слезами на глазах жалуется на отношение к нему и другим сослуживцам от представителей других народов РФ.
«Мамочка, родненькая, вытащи меня отсюда. Я не знаю, обращайся к военкому, участковому, журналистам. Тут основной состав – таджики. Они нас, русских, за людей вообще не воспринимают», - говорит молодой человек.
С его слов, дежурить ставят только русских, другие работы должны делать только русские.
Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».
«Они нас между собой поделили как слуг. Пожаловаться никому нельзя, тебя просто бьют. Начальство, которое отдает сейчас приказы, он вчера реально дворником работал, а сейчас нам говорит где, что и как убирать. Они говорят у нас имена сложные. Вместо имен они дают нам цифры», - жалуется молодой человек.
Судя по видео, он очень недоволен отношением к титульной нации и хотел бы уважения, хотя себе позволяет очень неполиткорректные выражения: «Родственникам можно звонить только в присутствии «узкоглазых». Они нас тут убьют. Они нас ненавидят. Они нас русских вообще не воспринимают».
Напомним, недавно на полигоне в Солоти во время массового расстрела погибли несколько десятков россиян, готовившихся к отправлению в Украину. Минобороны РФ засекретило реальные данные об убитых и раненых. По данным СМИ, к расстрелу мог привести конфликт на религиозной почве.