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Лукашенко заявил о создании совместной с РФ «космической группировки»

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  • 4.11.2022, 14:21
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Лукашенко заявил о создании совместной с РФ «космической группировки»

Диктатор бредил об отправке «кого-то в космос».

Беларусь и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку. Об этом заявил самозванец Лукашенко, передает его пресс-служба.

«Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов», — сказал Лукашенко.

«Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500−600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги», — добавил он, не уточнив, спутник российский или белорусский.

Напомним, что ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ожидается, что в Беларуси разместят порядка 9 тысяч российских военнослужащих, РФ также перебросит около 170 танков, до 200 боевых бронированных машины и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

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