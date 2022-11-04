Путина водят за нос 4 Альфред Кох

4.11.2022, 14:34

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Альфред Кох

Русские мужички быстро сообразили что к чему.

Вот и подошел к концу двести пятьдесят третий день войны. Особых изменений на фронте, судя по картам ISW, я не увидел. Единственное что бросается в глаза, так это вытеснение вагнеровцев (и кто там еще с ними) из-под Бахмута. После двух месяцев интенсивного наступления пригожинско-кадыровская «элита» дальше от Бахмута, чем была в его начале.

В связи с этим я продолжаю недоумевать: почему такие криворукие полководцы как Пригожин и Кадыров с таким апломбом позволяют себе критиковать армейских генералов, как будто у них есть чем похвастаться, в отличие от незадачливых героев Алеппо и Пальмиры.

И когда уже Путин поймет, что его просто водят за нос эти его верные слуги? Вся их пылкость и показушная верность трону имеет объяснением страх перед настоящей ревизией их бурной деятельности. Впрочем, я бы на их месте не очень беспокоился: Путин трус и скорее даст команду бомбить Воронеж, чем посмеет проверить куда потратили выделенные им миллиарды Кадыров или Пригожин.

Как и предполагалось, Путин опять соврал: сегодня украинский МИД официально сообщил, что никаких новых обязательств и гарантий, кроме тех, что Украина брала на себя изначально в рамках зерновой сделки, она не давала.

Это тем более невозможно, что Украина полностью исключила любые контакты с Москвой. Сегодня Зеленский снова заявил что не будет принимать участие в саммите G20, если в нем в любой форме примет участие Путин.

Как в этих условиях Украина могла дать какие-то гарантии напрямую Москве, я не представляю. Такого рода гарантии - это влажные мечты Путина. Сродни его фантазиям про взятие Киева за три дня и отодвигание НАТО на границы 1995 года.

Впрочем, я не исключаю варианта, что это его обслуга опять морочит ему голову. Наиболее сообразительные из них уже поняли, что демарш с выходом из зерновой сделки не удался и надо возвращаться обратно. А чтобы не ранить самолюбие шефа (который, видимо и был инициатором этого блефа с выходом) сообщили ему, что от Украины получены устраивающие Кремль гарантии.

Сегодня Путина еще раз поймали на вранье. Объявляя мобилизацию он наобещал мобилизованным с три короба. Он даже обещал им зарплату на уровне контрактников и единовременные выплаты в 300 тысяч рублей. Разумеется, никто эти его обещания выполнять не собирался: и без них загоним солдатиков на фронт. А платить будем только тем, кто не сдохнет через месяц. Да и то еще посмотрим.

Но добрые люди русские мужички быстро сообразили что к чему и согласились ехать на войну и убивать незнакомых им людей только после того, как им заплатят единовременное пособие. Бесплатно убивать они не согласны. А за деньги - с превеликим удовольствием.

Где-то в Ульяновске мобики устроили забастовку и через три дня - вуа ля: Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным. Вот такая, понимаешь, «народная война» идет, Сергей Владиленович. Какими новыми гранями заиграл русский народный патриотизм, не правда ли? Как много мы узнаем о «глубинном народе», а, Владислав Юрьевич?

До сих пор я наивно предполагал, что отношение к контрактникам и к мобилизованным должно быть разным: одни едут убивать людей добровольно и за деньги, а других в армию забрили насильно. Но вот после таких феерических историй я уже и не знаю где между ними провести грань….

Смотрите: оказывается робкий и бессловесный русский мужик может три дня бастовать и требовать от властей денег! И не боится он ни полиции, ни Бога, ни черта. Оказывается он может быть твердым и последовательным в отстаивании своих прав. И власть относится к этому с уважением и идет ему навстречу!

Понятное дело: денег требуют! Это серьезный и уважительный «антирес». А вот все это толстовство «не пойду на фронт потому, что я против войны и убийств» - это ребячество, это мы в расчет не берем. И, в случае чего, можем и в тюрьму посадить. А надо будет, так и к стенке поставим.

Все таки есть что-то в идее о том, что Россия - это отдельная цивилизация. Никак мне ее умом не понять. Вроде кажется уже уцепился за ниточку, а она раз: и новое коленце выкинет…

Россия больна. Больна тяжело, больна какой-то очень тяжелой и опасной болезнью. Дурная кровь ударила ей в голову и она, не то чтобы очень сильная страна, вообразила себя космическим богатырем, которому под силу драться против почти всего мира… Она убедила себя в том, что сейчас идет вопрос о ее выживании и что на кон поставлено все.

Как ее убедить, что ей ничего не угрожает? Как доказать, что она далеко не богатырь? Да как как, а вот так! Как обычно успокаивают разбушевавшегося русского мужика: сначала набить ему морду, потом связать, а когда успокоится, дать ему воды и рассказать чего он натворил.

И тогда он заплачет и разорвет на себе рубаху. «Если правда оно, ну, хотя бы на треть - остается одно: только лечь - помереть!» И начнет кричать: «Простите, православные! Не со зла я! Бес попутал! Возьмите, что хотите! Только простите!»

И я верю, что так оно и будет. И это, как не странно, еще дает мне надежду. Но сначала нужно ему набить морду. Без этого - никак! Потому, что чем глубже он опускается в трясину того насилия, которое он плодит вокруг себя, тем яснее становится самое важное: наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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