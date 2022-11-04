Какая погода ждет белорусов в выходные 1 4.11.2022, 14:38

Прогноз на 5-7 ноября.

5 ноября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в дневные часы по западу страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от -4°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу Беларуси до +10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

6 ноября ночью в западной половине, утром и днем на большей части территории страны погодные условия обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Восточных Карпат. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-западу страны она составит +5..+9°С; максимальная днем +3..+9°С, в юго-западных районах Беларуси до +11°С.

7 ноября погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, ночью по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Местами по республике, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

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