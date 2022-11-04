В Бурятии женщины вышли на антивоенный митинг 5 4.11.2022, 14:43

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Акция прошла в столице региона Улан-Удэ.

В Бурятии 4 ноября состоялась акция протеста из-за войны.

Местные жители запланировали протест еще 3 ноября. Бурятский активист призвал всех выходить на акцию. Об этом «24 канал» сообщает со ссылкой на местные СМИ.

«Мы не готовы терять своих близких ради желаний Путина. Скажем решительно «нет» этой преступной войне», – сказал активист.

Буряты должны были помешать проведению провластной акции в честь «Дня народного единения» в РФ. Они вышли на площадь Советов в Улан-Удэ. Нескольким женщинам удалось сорвать акцию.

Силовики оперативно перекрыли площадь и задержали всех, кто пытался пройтись по ней. Среди них было по меньшей мере 8 активисток. У двоих из них в автозаке взяли объяснения, а затем дали предупреждение и отпустили.

На видео с места происшествия одна из женщин возмущалась таким отношением.

«Я не могу (выйти на акцию – ред.)? У меня вообще никаких прав нет?», – говорила женщина.

Однако ответа на эти вопросы так и не последовало.

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