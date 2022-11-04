Резников: Привычка россиян к «жестам доброй воли» хорошо известна 4.11.2022, 15:08

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Алексей Резников

Скорость бегства оккупантов из Херсона будет зависеть от действий ВСУ.

Российские оккупанты в последние дни запускают в информационное пространство информацию, формирующую впечатление об их готовности покинуть Херсон. Впрочем, решающими для осуществления захватчиками очередного «акта доброй воли», на этот раз в Херсонской области, станут действия Вооруженных сил Украины, продолжающих контрнаступление.

Об этом в ходе брифинга в Киеве 4 ноября заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также подчеркнул, что ситуация на фронте и информация, которой он владеет, позволяют ему сохранять уверенность в том, что Украина сможет освободить все свои территории, оккупированные Россией с 2014 года.

Отвечая на вопрос о том, что происходит на Херсонщине, Резников подчеркнул: многочисленные «намеки» оккупантов о возможном выходе из Херсона могут быть элементом информационно-психологической операции. Все эти сообщения отслеживаются и проверяются. Однако собственной разведке Украина верит гораздо больше, чем заявлениям оккупантов.

Впрочем, то, что захватчики побегут из Херсона так же, как уже бежали из других областей украинского государства, весьма вероятно. Скорость бегства будет зависеть от действий ВСУ.

«Их привычка к «актам доброй воли» нам давно известна. Так, «акт доброй воли» был, когда они освободили территорию Киевской области, затем – Сумской и Черниговской, благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный — еще один «жест доброй воли». Поэтому, конечно, я думаю, потенциально они готовы к очередному «акту доброй воли» по отношению к левому берегу Днепра, как раз в районе Херсона и Херсонской области. Но для этого им все равно придется утратить определенный потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил», – отметил Резников.

Министр констатировал: осень и дожди, которые сейчас идут в Херсонской области, а также особенности региона несколько замедлили темпы контрнаступления Сил обороны. Однако ситуация такова, что позволяет обоснованно надеяться на полную деоккупацию не только Херсонщины, но и всех территорий, захваченных врагом с 2014 года.

«Погода также влияет на ход этой войны, поэтому когда дождливый режим включают небеса – мы тоже от этого зависим. К тому же на Херсонщине много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это несколько замедляет движение наших войск. Но я оптимистично смотрю не только на херсонскую операцию – я вообще совершенно сознательно, основываясь на знаниях, верю в то, что мы завершим эту войну полной деоккупацией всех украинских земель, временно оккупированных с 2014 года – выходом на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год», – отметил Резников.

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