«Миф про белорусские дороги уже развенчан»1
- 4.11.2022, 15:16
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Автомобилист показал, как на самом деле сейчас выглядят дороги в регионах.
Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал обращение читателя:
«Больше трех месяцев езжу по этой трассе (Урицкое, через трассу Гомель-Минск, далее Старая Белица, Азделино, к перекрестку на Уваровичи). В темноте запросто можно опрокинуться. Да на всей этой трассе глубокие ямы. Будьте осторожны!», — сообщил автор видео.
Как думаете, миф о белорусских дорогах уже развенчан?