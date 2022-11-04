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«Миф про белорусские дороги уже развенчан»

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  • 4.11.2022, 15:16
  • 5,256
«Миф про белорусские дороги уже развенчан»

Автомобилист показал, как на самом деле сейчас выглядят дороги в регионах.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал обращение читателя:

«Больше трех месяцев езжу по этой трассе (Урицкое, через трассу Гомель-Минск, далее Старая Белица, Азделино, к перекрестку на Уваровичи). В темноте запросто можно опрокинуться. Да на всей этой трассе глубокие ямы. Будьте осторожны!», — сообщил автор видео.

Как думаете, миф о белорусских дорогах уже развенчан?

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