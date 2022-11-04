Кремлевский пациент 3 4.11.2022, 15:17

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Какие болезни и патологии диагностировали у Путина.

Хотя достоверные сведения о здоровье Владимира Путина остаются одной из главных тайн Кремля, украинская разведка полагает, что диктатор серьезно болен. За время вторжения РФ в Украину различные гипотезы о болезнях Путина обсуждались в десятках публикаций западных СМИ — в том числе как один из факторов, которые могут влиять на решения Путина в ходе войны.

Еще в мае 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком, а также имеет другие серьезные заболевания.

«Мы полностью подтверждаем эту информацию [об онкологическом заболевании у Путина — прим. ред.]. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак», — сказал Буданов в интервью Украинской правде. Однако он призвал не надеяться на близкую смерть диктатора. «Надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда», — констатировал Буданов.

Слухи о болезнях Путина вспыхивают с новой силой всякий раз, когда тому дают повод его поведение, внешний вид или жестикуляция — даже вопреки тому, что в июле 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин «слишком здоров», а глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур тогда же отметил: «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен».

НВ напоминает, какие именно болезни ранее «диагностировали» 70-летнему Владимиру Путину мировые таблоиды и СМИ со ссылкой на собственные источники.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями. Среди них — снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. По данным ВОЗ, во всем мире болезнь Паркинсона по темпам роста инвалидности и смертности опережает другие неврологические расстройства.

Сообщения о том, что у Путина диагностировали болезнь Паркинсона, появляются в британских таблоидах как минимум с апреля. В начале ноября об этом вновь написала газета The Sun, ссылаясь на электронную переписку с близким к Кремлю источником в российских спецслужбах. «Я могу подтвердить, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует», — цитирует The Sun своего инсайдера. Весной 2022 года этот же таблоид ссылался на анонимный телеграм Телеграм-канал Генерал СВР, где неоднократно публиковались неподтвержденные слухи о том, что Путин якобы давно страдает болезнью Паркинсона (к примеру, вот цитата из публикации в этом канале от 26 ноября 2020 года: «Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона [у Путина], в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой свободны, но пропадает концентрация и появляется легкое головокружение»).

Паркинсонизм и проблемы с моторикой

Паркинсонизм — неврологический синдром, который характеризуется рядом симптомов: тремором, мышечной ригидностью (устойчивое повышение мышечного тонуса), неустойчивостью тела в пространстве (неспособность удерживать равновесие, трудности ходьбы, падения) и брадикинезией (замедленный темп движений, трудность начальных движений, трудность поворотов). Паркинсонизм может быть как первичным когда его провоцирует болезнь Паркинсона, так и вторичным — когда его причиной являются другие факторы (инсульты, опухоли, тяжелые черепно-мозговые травмы, также существует лекарственный, токсический, метаболический паркинсонизм и другие его формы).

В конце апреля немецкая DW на фоне слухов о болезни Паркинсона у Путина обсудила с неврологами вероятность того, что российский диктатор страдает от симптомов паркинсонизма — независимо от того, чем он вызван. Рэй Чадхури, невролог из Лондонского университета, подчеркнул, что болезнь Паркинсона и паркинсонизм невероятно трудно диагностировать, и их можно определить только при личном тщательном неврологическом обследовании. «Одутловатость лица или тремор могут быть вызваны многими причинами», — добавил Чадхури.

В начале сентября врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ охарактеризовала как «вполне возможные» предположения о том, что у Путина есть определенные проявления паркинсонизма. «Напомню, один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя. Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать», — пояснила Щебет.

Украинский психолог Дмитрий Попов летом 2022 года также обратил внимание, что у Путина «правая сторона работает крайне неправильно» — вероятно, из-за вторичного поражения позвоночника или нервной системы. «Путин стоя на трибуне — он правша — у него стояла чашка кофе или чая с правой стороны, а он взял левой рукой, переложил в правую и после этого выпил. Это показатель того, что правая сторона не работает. Он боялся взять правой рукой этот стакан, чтобы что-то не случилось», — привел пример Попов .

Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног — сенсомоторное неврологическое расстройство, проявляющееся повышенной двигательной активностью нижних конечностей преимущественно в состоянии покоя. Это состояние характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в состоянии покоя, чаще в пожилом возрасте, и вынуждают больного совершать облегчающие их движения. Синдром часто приводит к нарушению сна.

В сентябре внимание соцсетей и многих западных таблоидов привлекли странные движения ног Владимира Путина во время нескольких публичных выступлений, когда он сидел на стуле перед группой детей, общаясь с ними и крепко сжимая микрофон. При этом он делал неестественные движения ногами, ерзал на стуле и периодически хватался свободной рукой за его подлокотник, подметили британский таблоид Daily Mail и американское издание аналогичной ниши New York Post. В репортажах федеральных каналов Путина в основном показывали лишь по грудь, не фокусируя внимание на его ногах, которыми диктатор «маниакально дергал», как написала Daily Mail.

Врач-невролог Александра Щебет в сентябрьском интервью НВ также отметила «навязчивые движения [Путина] ногами, которые мы замечали раньше». «Наталкивает на мысль, что это он делает для того, чтобы либо скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног и движения нижними конечностями дают ему облегчение, что в принципе в таком возрасте вполне возможно», — пояснила Щебет.

Онкология

Онкологические заболевания (рак поджелудочной или щитовидной железы, рак крови, рак простаты) — собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Для обозначения этой категории заболеваний используются также термины «злокачественные опухоли и новообразования», напоминает ВОЗ. Одной из характерных особенностей рака является быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать. Распространенные метастазы — основная причина смерти от рака. Онкологические заболевания, под данным ВОЗ, являются одной из главных причин смерти в мире.

С начала вторжения РФ в Украину во многочисленных материалах о здоровье Путина неоднократно выдвигались предположения о том, что он может быть болен одним или даже несколькими сразу видами рака.

Так, в мае британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ сообщил, что врачи якобы дали российскому диктатору Владимиру Путину еще максимум несколько лет жизни из-за выявленного онкологического заболевания. Этот офицер российской спецслужбы, на которого ссылалось издание, сообщил, что у Путина «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака» и ему «осталось не больше двух-трех лет». Источник Mirror утверждает, что, по его информации, диктатор теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

В мае издание New Lines Magazine со ссылкой на аудиозапись близкого к Кремлю олигарха сообщило о том, что Путин «тяжело болен раком крови». Журнал уточняет, что запись была тайно сделана в середине марта и передана западным венчурным инвестором, при этом российский олигарх не подозревал, что его записывают, хотя он имеет «доказанные связи с российским правительством». Журналистам New Lines «без труда удалось установить личность и голос олигарха», хотя они решили не раскрывать, кто это.

При этом какой именно формой рака крови болен Путин, олигарх не уточнил. Однако New Lines Magazine провел собственный анализ с помощью Эшли Гроссмана, профессора эндокринологии Оксфордского университета. Гроссман напомнил о двух вероятных формах этого вида онкологии:

• лимфома — поражение лимфатической ткани, характеризующихся бесконтрольным накоплением «опухолевых» лимфоцитов — как правило, является более агрессивным типом рака крови, требующим тяжелой химиотерапии, которая часто приводит к выпадению волос (чего, судя по всему, с Путиным не происходило);

• миелома — рак плазматических клеток крови — даже в более агрессивных ее формах вовсе не обязательно требует химиотерапии, пояснил Гроссман. Как пишет New Lines Magazine, часто такой рак крови можно лечить с помощью иммуномодулирующих средств и стероидов, ни один из этих способов лечения не ускоряет выпадение волос. Миелома, однако, может привести к компрессионным переломам позвоночника, из-за которых пациент может горбиться (журналисты напоминают о кадрах мартовской встречи Путина с Шойгу, где диктатор сидел в неестественно сгорбленной позе) или даже потерять несколько сантиметров в росте.

Рак поджелудочной железы

В начале ноября таблоид The Sun сообщил со ссылкой на близкий к Кремлю источник в спецслужбах, что Путина якобы «регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали».

Рак простаты

Тот же источник из ноябрьской публикации The Sun сообщил о возможном наличии у диктатора еще одного онкологического заболевания. «В его близком окружении ходят слухи, что помимо рака поджелудочной железы, который постепенно прогрессирует, у Путина еще и рак простаты», — приводит цитату The Sun.

Рак щитовидной железы

В начале апреля российское издание Проект опубликовало большое расследование о здоровье Владимира Путина, которое дало основания предполагать, что у диктатора могли диагностировать рак щитовидной железы. Как выяснили журналисты Проекта, в последние годы Путин регулярно путешествовал по России в сопровождении внушительной бригады врачей-специалистов. Среди них были хирурги в области головы и шеи, травматолог-ортопед, а также хирург, который специализировался на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

Шизоаффективное расстройство

Шизоаффективное расстройство — психическое расстройство, сочетающее в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства. Характеризуется аномальными процессами мышления и дерегулированными эмоциями. Общие симптомы расстройства включают слуховые галлюцинации, параноидный бред и дезорганизованную речь и мышление.

Об этом диагнозе, который также якобы ставили Путину, британская The Sun писала весной 2022 со ссылкой на крайне ненадежный источник — анонимный Телеграм-канал Генерал СВР, якобы публикующий кремлевские инсайды (что ничем не подтверждено). В публикации этого канала от 28 мая 2021 года сообщалось, что диагноз «шизоаффективное расстройство» якобы был поставлен Путину в ходе «большого обследования с привлечением нескольких врачей действительно мирового уровня» в начале мая 2021 года. «Подчеркнем, у врачей которые проводили обследование, консенсус по диагнозу», — говорилось тогда в посте.

«Стероидная ярость» и другие побочные эффекты обширного применения стероидов

На фоне многочисленных слухов о болезнях Путина в западных изданиях неоднократно высказывались предположения, что на здоровье и поведение диктатора могло существенно повлиять активное применение стероидов.

«Путин всегда был очень подтянутым мужчиной со слегка изможденным видом. Но за последние пару лет у него, похоже, пополнели лицо и шея. Это называется кушингоидная внешность [также „луноподобное“ лицо — прим.ред], и это соотносится с приемом стероидов», — пояснил в комментарии изданию New Lines Magazine Эшли Гроссман, профессор эндокринологии Оксфордского университета, комментируя информацию о возможном раке крови у Путина. Стероиды, по словам Гроссмана, обычно назначают при различных видах лимфомы или миеломы (формы рака крови), которые «могут вызывать широко распространенное заболевание костей и определенно поражают позвоночник и спину».

Стероиды — и самый распространенный из них преднизолон — атакуют злокачественные лимфоциты, циркулирующие в крови, но они также известны двумя распространенными побочными эффектами, напомнил Гроссман:

• высокий риск инфекций из-за того, насколько сильно они разрушают иммунные клетки. «Любому, кто принимает большие дозы стероидов, будет намного легче заразиться COVID-19», — сказал Гроссман, добавив, что пневмония также может легко убить человека с ослабленным иммунитетом, принимающего стероиды. Это может объяснить маниакальное стремление Путина оградить себя от контактов с большими скоплениями людей (сообщалось, что российские школьники и другие участники встреч с диктатором вынуждены проходить двухнедельный карантин);

• «глубоко иррациональное или параноидальное поведение».

Еще в середине марта 2022 года аналогичную версию озвучивал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в разведке, который якобы озвучил данные разведывательного альянса Пяти глаз, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Источник Daily Mail предположил, что Путин страдает неким нарушением работы головного мозга, спровоцированным «деменцией, болезнью Паркинсона или „стероидной яростью“, возникшей в результате лечения рака стероидами».

«Стероидная ярость» — это не заболевание, однако этот термин предполагает эффект эмоциональной неустойчивости, возникающий вследствие применения стероидов (психотические параноидальные нарушения, мании-депрессии, агрессивность и психическая неустойчивость).

В сентябре 2022 года таблоид The Sun также сообщил, что Путина якобы «регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали». Публикация появилась на фоне обсуждений странных следов на тыльной стороны кисти Путина, которые якобы были видны на недавних фото и видеозаписях — ряд обозревателей сочли их следами он инъекций либо катетеров для капельниц. Том Уорнер, бывший корреспондент Financial Times в Украине, предположил, что «опухшие руки — как и все такое же одутловатое лицо — похоже, подтверждают длительное употребление стероидов».

«За последние пять лет или около того произошли заметные изменения в том, как Путин принимает решения, — заявил источник Daily Mail. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир».

Бредовое расстройство

Бредовое расстройство — психическое заболевание, характеризующееся наличием хорошо систематизированного, доминирующего бреда, но, в отличие от шизофрении, без дезорганизации мышления, галлюцинаций, нарушений аффекта. Одним из видов таких расстройств является бред величия или мегаломания — бредовый тип самосознания и поведения личности, который выражается в крайней степени переоценки своей важности, известности, власти, политического влияния. При этом бредовые расстройства обычно не приводят к тяжелым нарушениям или изменениям личности, но бредовые опасения могут нарастать постепенно. Такой расстройство характеризуется упорными ложными убеждениями (иллюзиями), которые остаются неизменным перед лицом ясных, разумных доказательств обратного.

Версию о том, что у Путина может быть бредовое расстройство, в июле 2022 года озвучивал украинский психолог Дмитрий Попов, предполагая, что оно сочетается с другими заболеваниями. «У него в последнее время наблюдается бредовое расстройство. Я так понимаю, это вызвано соматическими заболеваниями, которые у него есть. Я подозреваю, что у него какое-то серьезное заболевание, которое дает свой выход на опорно-двигательный аппарат. […] Скорее всего, это вторичное поражение или позвоночника, или нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то говорит еще что-то — это уже вопрос второй», — сказал Попов, добавив, что диктатора также характеризует социопатия и полное отсутствие эмпатии.

Однако, по словам психолога, Путин — «не сумасшедший» и «не параноик».

«У Путина вполне хорошо работает когнитивный аппарат, психические процессы логика, аналитическое мышление, память, внимание», — сказал он.

Эпилептоидное расстройство личности

Эпилептоидная психопатия — не заболевание, а патология развития личности, которое проявляется нарушениями эмоциональной сферы, приступами неадекватного, зачастую агрессивного поведения.

Как еще в мае пояснил в интервью НВ практикующий врач-психиатр Роман Долинский, это расстройство личности «характеризуется чрезмерным эксплозивным [«взрывным» и импульсивным] поведением и колебаниями настроения от чрезмерного возбуждения до льстивости или раздражительности».

«Например, в отношении Иосифа Сталина указывают, что у него была предположительно эпилептоидная психопатия (по современной номенклатуре — расстройство личности). По некоторым данным, такое расстройство было и у Адольфа Гитлера», — привел примеры Долинский.

При этом эпилептоидные психопаты, по его словам, не имеют патологических морфологических изменений в головном мозге и клинических признаков, которые присущи больным эпилепсией, хотя их особенности характера похожи на такие, как у пациентов, длительно болеющих эпилепсией.

«Подобное расстройство личности — эпилептоидное — можно заметить и у Путина», — подчеркнул украинский психиатр. В то же время он отметил, что не видит у диктатора «признаков только классической эпилептоидности, поскольку у него, по моему мнению, определенный микс эпилептоидных черт и черт антисоциального расстройства личности».

«Ведь у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее. Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности», — подчеркнул Долинский.

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