Как экономист из Гродно оставила офис и уже два года работает на фуре 1 4.11.2022, 15:28

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Белоруска рассказала, как решилась круто изменить свою жизнь.

У Оксаны из Гродно была любимая работа экономистом и хороший офис. В один момент она отодвинула в сторону компьютер и круто изменила свою жизнь – стала водителем-дальнобойщиком, причем в одном экипаже с мужем. «АвтоГродно» пообщался с Оксаной о том, почему она стала водителем многотонного грузовика.

За рулем грузовика Оксана ездит уже два года в паре с мужем. Встретившись с ней, не подумаешь, что она водит большегруз: приятная блондинка среднего роста, красивый маникюр. Параллельно работе девушка ведет свой блог в ТикТоке, где у нее 11.5 тысяч подписчиков. «Поднимись и иди, гуляй, а не сиди в машине», – такой посыл передает она через свой контент.

Образование, работа в Гродно и «переломный» момент

Оксана училась в Гродненском аграрном университете по специальности «экономист, управленец на предприятии». Только на одном предприятии отработала больше 10 лет. Работа очень нравилась: хороший график, теплый офис, можно «наряды выгуливать». Сделала свое дело, в пять часов закончила, выключила компьютер и домой. Но небольшая зарплата заставила изменить привычную жизнь.

– У меня закончился контракт и мне предложили следующий на 5 лет. Многие о таком мечтали, но я уже для себя решила, что ухожу. Увольняясь, я была уверена, что засиделась на одном месте, что с моим образованием, опытом и знаниями я запросто найду что-то более оплачиваемое. Но оказалось, что работы море, а вот зарплата в среднем везде одинаковая, – говорит Оксана.

– Муж на тот момент уже около 10 лет работал водителем-международником. От него узнала, что появились семейные экипажи, и с того момента стала уговаривать мужа взять меня с собой в пару. Женщина, «водитель фуры», ассоциировалась с сильной, я бы даже сказала, с мужеподобной. И в этот образ я совсем не вписывалась, и муж считал, что эта работа очень тяжелая и совсем не для женщин. Целый год убеждала мужа, что я справлюсь, наконец, уговорила! Я пошла учиться.

До этого у Оксаны были водительские права категории «В», она уже более 20 лет управляла легковыми автомобилями.

– С первого раза сдала экзамены на категорию С и СЕ. В Гродно сдала экзамен и получила разрешение на перевозку опасных грузов. Мы планировали начать работать весной вместе. Но началась пандемия. И не получалось сдать мне на код 95, это европейское удостоверение международника. Здесь я все сдала, а из-за пандемии нужно было отбыть карантин, это лишние затраты. Ждали, может это закончится. В конце лета я поняла, что ничего не закончится, надо что-то делать, надо ехать. Пока все сдала, пока все решилось – меня приняли на работу. Сначала, кстати, отказали. Хотя документы я готовила в конкретную фирму к мужу. А потом шеф сказал: «Ну, наверное, женщин мы не будем брать». И снова нужно было подождать, пока решится эта ситуация. В итоге в свой первый рейс я поехала 1 декабря, – вспоминает наша собеседница.

К новой работе Оксана привыкла быстро. Оказалось, что в фуре достаточно комфортно. Зимой тепло, а летом спасает кондиционер.

– Мне казалось, что это такие нечеловеческие условия, переживала, как это выдержу. А оказывается, на специальных стоянках есть душ, стиральная машина и сушка для белья. Если ты переживаешь, что тебе в холоде в прицепе нужно будет готовить на плитке и нарезать это все на коврике, конечно, ты не пойдёшь на такую работу. В кабине у нас везде коврики лежат, чистота и порядок, – улыбается гродненка.

– Что для вас было сложным в работе?

– Думаю, даже для мужчины ехать в свой первый рейс в первый день зимы было бы нелегко. Сложные повороты под прямым углом, маленький радиус колец на перекрестках дорог, парковка и движение задним ходом, узкие рамки на ремонтируемых участках дорог. Во Франции очень странные заезды на парковку, высокий тротуар и петляющая дорога. Трудно ехать в туман и гололед. Бывают очень крутые серпантины, особенно в Швейцарии и Испании.

– Иногда такие ситуации возникали, что я чувствовала, как у меня шевелятся волосы, прям чувствуешь, что корка головы ходит ходуном. Где-то правила нарушила так, что думаешь, слава Богу, что была ночь и никто не видел. Напряжение было такое, что руки потели и болели. Уже конечно, могу ногу на стекло закинуть, как показывают, но руки все равно держишь на руле, – говорит собеседница.

– Было сложно морально, когда ездили три месяца без остановки. Но тяжелее всего было мужу, а не мне. Львиная доля работы и ответственности все равно легла на него. Поломки и неисправности в пути, закрепление груза, все это, в основном, его забота. Раньше он с напарником делил обязанности пополам. Сделал свое – и лег спать. И неважно, как ты там едешь, лишь бы живы остались. А теперь так не сделаешь. Работа ответственная, но не такая страшная, как кажется. Первое время я хотела, чтобы муж воспринимал это как подвиг. Шутит: «Домой поезжай, если это подвиг», – вспоминает Оксана.

– Поменялись ли ваши отношения, после того, как стали ездить и проводить столько времени вместе?

– Вот все переживают об этом. Мы бы не решились ехать вместе, если бы были тяжелые отношения дома. Мы вместе уже больше 25 лет. Разделить в нашей ситуации работу и дом сложно. Ведь на время работы нашим домом становится машина, ты проснулся – и уже на работе. Мы не переживали. Не лукавлю. Может, пока привыкание какое-то. Дома ты жена, мне можно что-то там простить, а там, ты, оказывается, ждешь от меня, что я твой коллега, – смеется Оксана. – Он разделяет дом и работу.

– Как вы проводите время на остановках?

– Купила себе краски масляные, акварельные, акриловые.. Иду на стоянке, сажусь за столик и рисую, – отвечает она.

Еще эта работа вдохновила гродненку учить английский: минимум 10 минут каждый день Оксана уделяет языку. А усталость от работы компенсируют путешествия.

За время каденций девушка побывала в 14 странах. Флоренция, Барселона, Бордо, Париж – все эти города удалось посетить только за один рейс, пока стояли на паузе. В Париже у Оксаны живут родственники, к ним по возможности ездят в гости.

Сначала они были уверены, что Оксана просто катается с мужем.

«Я думал ты просто ездишь, ТикТок снимаешь сбоку», – сказал один из родственников.

Однако если бы предложили вернуться на прежнюю работу в кабинет, с зарплатой дальнобойщика, Оксана с удовольствием вернулась бы: «Время покажет, есть много факторов, не зависящих от меня. Планирую ли я работать экономистом? Я думаю да, но плох тот план, который нельзя изменить».

Дома родителей ждет десятилетний сын, за ним присматривает бабушка. Старшая дочь учится в Минске и по выходным приезжает помочь брату с уроками.

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