В Бресте за миллион долларов продают необычный дом с колоннами 10 4.11.2022, 15:40

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Здание принадлежит местному футбольному клубу «Динамо».

Если у вас есть свободный миллион долларов, то уже в самое ближайшее время вы можете стать обладателем этого красивого здания с колоннами и античной вазой. Расположена двухэтажка с охранной вывеской в Бресте, на улице Леваневского, 7, рядом с парком 1 Мая, пишет onliner.by.

В 2006 году здание площадью 632 квадратных метра было выкуплено под офис футбольного клуба «Динамо», но сейчас, спустя 15 с небольшим лет, общественное объединение «Футбольный клуб «Динамо-Брест» продает его через аукцион. При этом здание находится в стадии реконструкции.

Как сообщают в Брестском городском центре по управлению недвижимостью, начальная цена объекта — 2 375 000 рублей. Сумма задатка — 237 500. Оплата стоимости приобретаемого объекта производится на условиях 100%-ной предоплаты в течение 20 календарных дней с даты проведения торгов на специальный расчетный счет.

Как же можно использовать примечательный объект? Например, переделать его под гостиницу.

Аукцион пройдет 22 ноября 2022 года. Заявления на участие в торгах принимаются до 16:00 16 ноября 2022 года (перерыв с 13:00 до 14:00; выходные — суббота, воскресенье) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Напомним, что миллион долларов в эквиваленте — совсем не запредельная сумма для белорусских объектов. Так, недавно за 2 865 000 рублей на торги выставили здания консервно-фабрикатного цеха в Слуцке, а за 4 117 441 — бывшую казарму в центре Бреста.

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