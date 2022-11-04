Топ-5 позитивных сериалов для просмотра в пятницу
- 4.11.2022, 15:55
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Актеры этих сериалов стали настоящими любимцами зрителей.
«Униан» поделился топ-5 комедийных сериалов.
«Друзья»
Наверное, сложно найти человека, который бы не видел этот ситком. 236 серий, снятых в течение 1994 - 2004 гг., - неплохо, правда же? Эти эпизоды заставляют плакать, смеяться, верить в настоящие дружеские отношения и забывать о проблемах. Сериал - не просто банальная история о дружбе. Это многосерийная лента, которая учит нас ценить простое искреннее общение, настоящие чувства и поддержку.
«Поймать Кайдаша»
Эта многосерийная лента снята по мотивам украинской классической повести «Кайдашева сім'я».
«Бывает и хуже»
Необычная семейка - это точно о героях этого американского комедийного телесериала. Он вышел в 2009 году и сразу же покорил сердца зрителей. Еще бы, ведь юмор здесь на высоте, некоторые эпизоды заставят вас смеяться до болей в животе, поверьте. Главная героиня - Фрэнки Хэк, воспитывающая (если это можно назвать воспитанием) троих совершенно разных детей вместе с мужем-неудачником. У семьи средний доход, поэтому часто темой шуток становятся скромные доходы. Весь этот семейный троллинг находит отклик в сердцах многих зрителей.
«Два с половиной человека»
Чарли Шин заставил женщин по всему миру сходить по нему с ума после выхода этого сериала. Еще бы, здесь он сыграл красавчика-ловеласа Чарли, который дал приют своему родному брату Алану (неудачнику, который развелся с женой) и его 10-летнему сыну Джейку. Многосерийная лента щедро приправлена шутками на тему секса, отношений и родственных связей. «Два с половиной человека» «крутили» в течение 2003-2015 годов, они были очень популярными. Да что там говорить, этот сериал не теряет актуальности и сейчас.
«Секс в большом городе»
Это сериал, который женщины могут пересматривать в самые сложные периоды своей жизни и переоценивать все прожитое. Здесь переплелись мода, любовь, разочарование и крепкая женская дружба.