Путин подписал закон о мобилизации осужденных за тяжкие преступления 14 4.11.2022, 16:01

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Уголовников в армию РФ будут набирать легально.

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ, опубликованный на портале правовой информации РФ.

Так, Путин разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В указе Путина также перечисляются преступления, с которыми якобы не будут мобилизовать. Речь идет о преступлениях сексуального насилия в отношении детей, совершении теракта, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.п.

Напомним, Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тысяч человек. Российский диктатор заверил, что на войну против Украины отправили 49 тысяч мобилизированных.

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