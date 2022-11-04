«После акции матрас стоит дешевле, чем до нее» 7 4.11.2022, 16:14

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Белоруска возмущена действиями магазина.

В редакцию «Онлайнера» обратилась Екатерина. Девушка вместе с супругом купила матрас на акции в фирменном магазине. А потом узнала, что акция закончилась и матрас после этого стал дешевле почти на треть.

«Мы потратили 500 рублей впустую. Мы с супругом приобрели матрас в магазине «Вегас» 20 октября. Матрас понравился, решили купить второй. Я зашла на сайт 23 октября и обнаружила, что этот же матрас стоит 1100 рублей. В моей голове не укладывается, как за несколько дней такой дорогостоящий товар подешевел на треть, моему возмущению нет предела».

Девушка написала письмо в магазин, в котором попросила вернуть разницу матраса в 500 рублей либо включить эту сумму в покупку другого изделия. На момент, когда Екатерина к журналистам обратилась, ответ от магазина она еще не получила.

В магазине сказали, что цена на матрас поменялась из-за введения новых правил ценообразования в постановлении №713: «Матрасы с 20 октября 2022 года включены в перечень регулируемых потребительских товаров. Поэтому компанией принято решение сделать перерасчет стоимости клиентам, которым матрасы были отгружены 20 октября. С клиентами свяжутся в течение 10 календарных дней».

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