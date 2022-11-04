ВСУ расстреляли колонну российской техники

ВСУ расстреляли колонну российской техники1
- 4.11.2022, 16:22
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Мощное видео совместной работы морпехов и артиллеристов.
Морские пехотинцы 503 отдельного батальона ВСУ вместе с собратьями из 55 артбригады уничтожили колонну российской техники.
Об этом сообщили на странице в Facebook 503-го батальона.
«Когда вместе начинают работать мотивированные и профессиональные подразделения – россиянам просто сносит голову от уровня взаимодействия, что вы и можете увидеть на этом видео. Отдельная благодарность собратьям из 55 ОАБр «Запорізька Січ»! Приятно иметь дело с профессионалами своего дела», – говорится в сообщении.