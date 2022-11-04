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ВСУ расстреляли колонну российской техники

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  • 4.11.2022, 16:22
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ВСУ расстреляли колонну российской техники

Мощное видео совместной работы морпехов и артиллеристов.

Морские пехотинцы 503 отдельного батальона ВСУ вместе с собратьями из 55 артбригады уничтожили колонну российской техники.

Об этом сообщили на странице в Facebook 503-го батальона.

«Когда вместе начинают работать мотивированные и профессиональные подразделения – россиянам просто сносит голову от уровня взаимодействия, что вы и можете увидеть на этом видео. Отдельная благодарность собратьям из 55 ОАБр «Запорізька Січ»! Приятно иметь дело с профессионалами своего дела», – говорится в сообщении.

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