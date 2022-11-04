Провал дня: Лукашенко открыл завод, который уже почти год как работает

Провал дня: Лукашенко открыл завод, который уже почти год как работает1
- 4.11.2022, 16:44
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Этого не скрывают даже пропагандисты.
Александр Лукашенко 4 ноября посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК) в Пуховичском районе, пишет UDF.
Пресс-служба диктатора сообщила, что тот приехал «дать старт работе завода по производству комбикормов и аминокислот».
Правда, есть одно удивительное обстоятельство — этот завод работает почти год. Этого не скрывают и пропагандисты:
«Новые производства протестированы, работали в опытно-промышленном режиме почти год и показали хороший результат, в том числе и финансовый».
Важно также отметить, что, по данным белорусских СМИ, крупнейшим частным инвестором БНБК является семья беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который на родине заочно приговорен к длительному тюремному заключению. Однако, как видим, это не мешает ему делать бизнес в Беларуси под патронажем Александра Лукашенко.