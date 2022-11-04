Украинская «IT-армия» атаковала российский «Газпромбанк» 4.11.2022, 16:47

В руководстве российского банка признали мастерство атаки украинских специалистов.

Украинская «IT-армия» атаковала российский «Газпромбанк». Как сообщает («Униан» https://www.unian.net/economics/finance/ukrainskaya-it-armiya-atakovala-rossiyskiy-gazprombank-12034722.html) со ссылкой на IT ARMY of Ukraine в Telegram, IT-армия Украины атаковала «Газпромбанк» настолько качественно, что мастерство украинских специалистов признал первый вице-президент «Газпромбанка» Александр Егоркин.

- IT-армия Украины атаковала «Газпромбанк» – главный банк кровавого режима. Сделала это настолько хорошо, что наше мастерство признал топ-менеджмент банка в лице Александра Егоркина — первого вице-президента «Газпромбанка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на саммите по кибербезопасности России BIS SUMMIT Егоркин поставил в пример грамотной атаки действия украинских специалистов и попросил защиты у своего государства.

19 августа 2022 года журналистка «Схем» Наталья Седлецкая заявил о том, что российский «Газпромбанк» сотрудничает с командованием российской армии и начисляет оккупантами зарплату, в том числе и палачам из Бучи.

В распоряжении журналистов оказалась утерянная оккупантами флешка, на которой оказалось много банковской информации.

По состоянию на сейчас российских «Газпромбанк» остается единственным крупным российским банком, который избежал масштабных западных санкций. Именно на счета этого банка поступает уплата за российский газ и нефть. Как свидетельствуют доказательства с флешки, этот же банк выплачивает зарплату и «боевые доплаты» российским солдатам, причастным к зверствам в Буче.

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