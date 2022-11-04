Названы продукты, которые помогут сохранить молодость

Названы продукты, которые помогут сохранить молодость4
- 4.11.2022, 16:54
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Они отвечают за процессы регенерации.
Врачи рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов, а также зелени и орехов. Кроме того стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима.
Чтобы дольше оставаться молодым, важно упорядочить свой рацион, отказавшись от фаст-фуда, колбас и сарделек, сладкой выпечки и консервов. Употребляйте как можно больше растительной пищи, а салаты приправляйте оливковым маслом.
Об этом пишет «Страна здоровья».
Масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, отвечающим за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться, оказывает противораковое, противовоспалительное действие.
Кроме того, замедление процессов старения помогает употреблению красных и синих ягод, полных антоцианов и фитоциаев – антиоксидантов, эффективных против хронического воспаления, вызванного свободными радикалами. Кроме того, ягоды отлично поддерживают тонус мозга, препятствуют развитию его заболеваний, ассоциированных со старением.
Другой мощный источник антиоксидантов – это авокадо. В нем много лютеина и зеаксантина, также входящих в группу антиоксидантов, противодействующих старению, в том числе старению клеток мозга.
Для продления как можно младшего состояния кожи рекомендуется есть продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, а также продукты, в которых много витамина С, меди, цинка.