Пенсионерке удалось выбить из банка $2000 безотзывного депозита 10 4.11.2022, 17:00

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Но только через суд.

Пенсионерка из Добрушского района прошлым летом положила почти 2000 долларов на депозит в «Белагропромбанке». Вклад был безотзывным на два года. Но в марте женщине срочно понадобились деньги на семейные нужды. Банк отказался досрочно выдать вклад, и клиентка пошла в суд.

Ей удалось добиться своего, сообщает пресс-служба Верховного суда, пишет «Зеркало».

Женщина подала гражданский иск с требованием признать заключение договора с банком недействительным. По ее словам, подписывая договор, она не понимала его условий и была уверена, что если деньги ей понадобятся раньше срока, то банк их вернет. Иначе, указала женщина, она бы отказалась от такого вклада. То есть в реальности, придя в банк, женщина нуждалась в размещении вклада до востребования, а договор о безотзывном депозите она заключила под влиянием ошибочного понимания условий.

Как установил суд, по условиям договора вкладчик может обратиться в банк и попросить вернуть депозит досрочно, а банк может согласиться или нет. В случае добрушанки она в своем заявлении в банк указала: деньги ей нужны срочно в связи с тяжелой жизненной ситуацией у сына. Банк отказал ей в выдаче депозита.

Суд обратил внимание, что женщина является престарелой и малограмотной, не понимает юридических нюансов, поэтому имела искаженное представление о важных для нее аспектах сделки с банком, то есть сделка была совершена под влиянием существенного заблуждения. А сотрудники банка женщине не разъяснили как следует все детали договора, чему имеются доказательства.

В итоге суд решил признать сделку между пенсионеркой и «Белагропромбанком» недействительной.

Банк попытался обжаловать это решение, но безуспешно.

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