Бойцы полка имени Калиновского показали необычный трофей

Бойцы полка имени Калиновского показали необычный трофей4
- 4.11.2022, 17:17
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Фотофакт.
Бойцы полка имени Кастуся Калиновского опубликовали фото необычного трофея.
В кармане у одного из российских военных они нашли направление в психдиспансер. В сообщении пресс-службы полка не указывается, был россиянин ликвидирован или взят в плен.
«Когда защитники Украины носят в карманах детские рисунки и фотографии семей, которые они защищают, орки носят в своих вот такое...
Вы только вчитайтесь!
Кого-то Ушакова направили в псих диспансер с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя».
Предлагаем там же лечить синдром зависимости от телепропаганды, синдром мародера и главное синдром оккупанта», — пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».