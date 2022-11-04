Какой режим падет раньше: Лукашенко или Путина? 3 4.11.2022, 17:29

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Прогноз депутата Верховной Рады Украины.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко стал гостем программы сайта Charter97.org Studio X97. Ведущий — Евгений Климакин.

В интервью политик ответил, среди прочего, на вопрос о том, какой режим падет раньше: Лукашенко или Путина:

— Тут сложно для прогнозирования. С одной стороны, понятно, что без поддержи России, без поддержи Путина Лукашенко будет очень тяжело, но в то же время мы понимаем: если падение режима Путина произойдет не самым радикальным образом, а каким-то дворцовым переворотом и так далее, власть каким-то образом будет преемственна. Конечно же, Лукашенко и дальше будет доить россиян, врать, извиваться, чтобы получить какие-то ресурсы. Это продлит его существование. То есть, если такой сценарий и Россия в какой-то форме нынешней власти сохранится, то будет сложнее с Лукашенко.

Но, с другой стороны, также все зависит от приоритетности понимания своих угроз со стороны Украины, Литвы, Польши, стран НАТО и так далее. То есть, если на определенном этапе боевые действия в Украине станут менее ожесточенными, наступит какой-то период затишья — у нас не будет никаких мирных соглашений, пока наша территория не вернется и мы не восстановим контроль над всем, что у нас было забрано силой. Но понятно, что всякое может быть с точки зрения каких-то временных затиший и освободятся силы для того, чтобы убирать угрозы на других направлениях - а это и Приднестровье и Беларусь.

Нельзя исключить, что угроза со стороны Беларуси станет более приоритетной, поскольку мы видим, что даже те формы участия в войне против Украины, которые поддерживает правительство Лукашенко, они очень опасны для нас. Постоянные бомбардировки наносят вреда не меньше, чем наземные операции. Здесь гораздо меньше времени нужно для подлета, в том числе, к столице. А безопасность столицы в данном случае крайне важна. Не то, что мы делим граждан, но в столице много всего, что связано с управлением страной, государством и, понятно, ее нужно охранять более тщательно. И нам сложно, поскольку напрямую здесь меньше 200 километров. Это совершенно другие минуты для подлета ракеты либо дрона по сравнению с тем, что запускается с Каспия, когда мы можем заблаговременно, даже за 30-40 минут, получить понимание сколько летит, чего летит и приблизительно куда летит.

Когда это запускается с территории Беларуси, для принятия решения и для анализа угрозы от входящих в наше воздушное пространство ракет или дронов остаются считанные минуты, то есть это не позволяет никого спасти, мы не можем среагировать.

Да, у нас может возникнуть ситуация, когда угроза со стороны Беларуси будет гораздо более ощутима, чем на других фронтах. Тем более, что с территории Беларуси угрозы ведь поступают и странам НАТО. Поэтому все может быть, нужно готовиться в любом случае к тому, что режим в Беларуси не собирается демократизироваться, не собирается уходить, не собирается облегчать жизнь своему народу, он должен быть убран любыми средствами - чем быстрее, тем лучше.

— Еще хотел бы у вас спросить. Окончание войны. Каким оно будет? Что за ним последует для России, Беларуси и Украины?

— Очень долго я видел окончание войны таким: это наблюдение нашими передовыми частями отхода частей Российской Федерации через Крымский мост и водружение желто-голубого знамени над всеми оккупированными селами и городами Украины. Сейчас я думаю, наша победа будет состоять в дезинтеграции Российской Федерации и прекращении ее существования, как унитарного государства.

— А Беларусь?

— Будущее Беларуси будет этим предрешено. Если режим Лукашенко потеряет то, что он высасывает из России — я думаю, что белорусы, наконец-то, и сами справятся, без чьей-либо помощи, в том числе нашей. Либо сильно ослабший, в результате потери российского хозяина, сильно ослабевший режим так или иначе уйдет, будет свергнут, будет повален, демократия будет возобновлена. В этой части мира авторитарные государства не приживутся. Это мое видение будущего.

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