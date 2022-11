Российские элиты пытаются «переобуться» 5 4.11.2022, 17:37

Многие начали сотрудничать со спецслужбами Запада.

По мере накопления проблем в России, спровоцированных вторжением в Украину, от российского диктатора Владимира Путина уходят «люди, которые не хотят идти с ним на одно кладбище», убежден политолог Николай Давыдюк.

Такое мнение он выразил в интервью Радио НВ, комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Кремль находится «в стадии потери контроля, власть в РФ стремительно переходит в руки криминально-террористической группировки».

«Большое количество окружения Путина начало сотрудничать со спецслужбами Запада и сливать информацию о нем. Они сейчас хотят себе сделать „золотой парашют“, выпрыгнуть из этого фашистского бункера, сказать, что не имеют к нему отношения», — поясняет Давыдюк.

По его словам, часть российских олигархов уже сделала это публично (например, отказавшись от гражданства РФ), а часть делает подобные шаги непублично — «пошли давать секретные комментарии The Washington Post, The New York Times».

«Еще одна часть олигархов пошла в спецслужбы, просто принесла счета, где лежат путинские деньги, сказала, что они готовы их сдать. Аналогично второй этап начался, когда чиновники начали убегать от Путина и демонстрировать то, что они не согласны, не хотят с ним быть», — привел примеры Давыдюк.

По его словам, если все эти люди поначалу не возражали против войны и даже зарабатывали на ней, то «сейчас поняли, что проиграют, а проигрыш в их планы не входит, поэтому они сейчас пытаются перепрыгнуть, переобуться и перейти на сторону Запада». «И понятное дело, сейчас они готовы сдавать Путина и рассказывать», — убежден украинский политолог.

С другой стороны, по его словам, остаются «квазимодо, которые готовы идти в могилу со своим любимым персонажем — это Кадыров и Пригожин».

